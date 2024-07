Indemnisation du nucléaire : « Reconnaitre les petites avancées, mais surtout les lacunes »

Pas d’élus au micro. La consigne avait été claire du côté de Moruroa e Tatou et de l’Église protestante maohi (EPM), un peu échaudées d’avoir été privées, ce dimanche, de leur émission religieuse pour cause de campagne électorale. Ça n’a pas empêché certains élus – Tony Géros ou Heinui Le Caill, entre autres – d’être présents au parc Paofai, où ont convergé les trois cortèges de cette marche du 2 juillet. Ça n’a pas empêché, surtout, les politiques d’être interpelés dans les discours et surtout les discussions entourant le rassemblement d’un millier de personnes. « Je suis ce maohi de souche ou d’adoption que vous avez trahi-menti-trompé », lançait ainsi, à l’adresse de « tous les dirigeants de tous bords », une grande banderole siglée EPM.Compte à rebours des indemnisations

Si Moruroa e tatou et son bureau rajeuni estiment que « le grand travail est dans les consciences », les demandes politiques et juridiques sont bien sur la table, comme chez 193. Reconnaissance du « préjudice propre » des ayant droits, « comme c’est le cas par exemple sur l’amiante », extension de la liste des maladies indemnisables à des « spectres » plus larges de pathologies, suppression, bien sûr, du seuil minimal d’exposition aux rayonnements ionisants, « principal obstacle à une indemnisation juste des victimes »… Philippe Neuffer, avocat de l’association et cadre de l’église protestante maohi, rappelle qu’un autre obstacle, temporel cette fois, « est aussi de nature à freiner les indemnisations ».

« Les ayants droits des personnes qui ont eu une pathologie radio-induite et qui sont décédées avant 2018 ne peuvent plus réclamer d’indemnités au titre de la loi Morin après le 31 décembre 2024, explique-t-il. C’est déjà pas facile pour les ayant-droits de s’engager dans la voie de l’indemnisation parce que ça convoque des souvenirs qu’on a plutôt envie d’enfoui. Si en plus on oppose une prescription, là c’est injuste ».