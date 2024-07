En voiture Temanava !

Les sponsors à visiter, les interviews à assurer, les évènements auxquels assister… et les cadeaux à récupérer. Notre nouvelle Miss Tahiti, Temanava Domingo, a reçu sa voiture, ce mardi matin au showroom Nippon Automoto.

Des nuitées d’hôtel, un smartphone dernier cri, des billets d’avions, divers soins, un joli chèque, des bijoux bien sûr… et l’incontournable Yaris. C’est peu dire que chaque année, la Miss Tahiti est très gâtée. Élue le 21 juin, Temanava Domingo a commencé a récupérer ses paquets, le premier étant la fameuse voiture hybride, stickée aux couleurs du concours.

Elle a reçu les clefs ce mardi matin au showroom Nippon Automoto, en présence de sa 2e dauphine Kalani Li Chao – Itchner et de la directrice du Comité Miss Tahiti (et directrice adjointe de Nippon Automoto) Leiana Faugerat. « Tout le monde me dit, »tu auras une belle voiture », je ne réalise pas trop, je ne dis pas non, mais c’est vrai que je n’ai pas vraiment fait l’élection pour avoir une voiture, mais c’est un très beau cadeau, j’ai beaucoup de chance », sourit la nouvelle ambassadrice du fenua.

Une chance, et un « petit déchirement au cœur », puisqu’elle utilisait jusque-là sa « titine », la voiture de sa mère, « qui m’a accompagné durant toute l’aventure Miss Tahiti ». Désormais au volant d’un véhicule flambant neuf, « c’est une nouvelle aventure« . Son ancienne voiture, « je vais la revendre à d’autres qui en ont besoin, elle servira toujours », précise-t-elle.