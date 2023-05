La Color Fun Run 2023 plus colorée, plus musicale, et avec plus de surprises

La course, prétexte à une ambiance musicale et très colorée plutôt qu’à une réelle compétition athlétique, revient ce samedi 13 mai. Jusqu’à 3 000 participants sont attendus à partir de 15 heures dans les rues de Fare Ute, avec de nombreuses animations et surprises au programme.

On prend le même parcours et on recommence à Fare Ute ce samedi 13 mai pour la Color Fun Run 2023. De nouveau à la tête de cette course qui n’en est pas vraiment une, l’association Tahiti Running Team qui veut cette année encore offrir un moment de détente colorée aux participants. « C’est une course qui est pas là pour la compétition, pour le chronométrage, mais pour s’amuser, explique la vice-présidente Samantha Finck. C’est une petite boucle de 1,7 kilomètres sur lequel on répartit 7 stands sur lesquels on lance de la poudre, et le principe c‘est de revenir le plus coloré possible ». Et pour ça, les participants peuvent tourner sur la boucle pendant une heure, passer une, deux ou trois fois devant les stands, utiliser, bien sûr, les petites réserves de poudre qui sont mises à leur disposition au moment de l’inscription, le tout « en marchant, en dansant ou en chantant ». « Peu importe, c’est vraiment pas le principe d’arriver le premier. »

Cette édition 2023 réservera tout de même son lot de nouveautés : deux nouveaux points de lancer de poudre sur le parcours pour décorer un peu plus les participants, une nouvelle scène pour les animations, de l’échauffement jusqu’à l’après-course, des nouvelles dégustations offertes par les partenaires de l’évènement et puis de nouveaux cadeaux distribués au travers de jets de balles de ping-pong qui serviront de bons.

En 2022, « une bonne année », ils avaient été 2 800 à participer, et l’organisation vise cette année jusqu’à 3 000 personnes. Il s’agit aussi d’un évènement caritatif puisque les fonds issus des inscriptions seront reversés à des associations de quartiers défavorisés, à Titioro notamment, justement pour acheter du matériel sportif. Les inscriptions c’est à Intersport jusqu’à samedi midi, ou directement sur place du côté de Nautisport. Le rassemblement est prévu à partir de 15 heures.