Teina Maraeura, tavana de Rangiroa pendant 32 ans, est décédé

L’ancien maire, qui avait aussi été ministre de Gaston Flosse, et représentant autonomiste à Tarahoi jusqu’à cette année, est mort ce jeudi matin des suites d’une longue maladie, a annoncé la mairie sur sa page Facebook. L’assemblée, où siège désormais son fils Tahuhu Maraeura, devenu maire Rangiroa en 2021 après une condamnation de son père, lui a rendu hommage lors de l’ouverture de la séance de ce matin.



Teina Maraeura avait été lu dès 1986 à l’assemblée de la Polynésie et il avait pris les rênes dans la foulée de la mairie de Rangiroa. Il est 30 ans tavana de la grande commune des Tuamotu, où il laisse le souvenir d’un « homme engagé, visionnaire, bon, mais surtout un homme qui aimait ses îles et sa population » comme le relate un communiqué de la mairie. Il avait aussi été brièvement ministre de la Culture de Gaston Flosse entre 2004 et 2005, il avait aussi fondé son propre parti, Te niu Hau Manahune grâce auquel il a eu un rôle important à Tarahoi entre 2008 et 2013. Éloigné de l’assemblée le mandat suivant, il avait retrouvé son siège, au sein du Tapura, de 2018 à cette année. Il en était même, jusqu’à ce jeudi, le deuxième vice-président. Il avait en revanche perdu son poste de maire de Rangiroa en 2021, après une condamnation en première instance pour favoritisme et détournement de fonds publics dans l’affaire du fonds de développement des archipels (FDA). C’est son fils Tahuhu Maraeura, jusque là 1er adjoint, qui avait pris sa place dans la foulée. Il siège depuis ce jeudi dans les rangs du Tapura à Tarahoi. De Teina Maraeura, « nous nous rappellerons de son rire, son humour, son sourire, sa franchise, et de tout l’héritage bâti pour sa population » écrit la mairie de Rangiroa sur sa page Facebook. « C’est un grand Pa’umotu qui vient de nous quitter » a salué pour sa part le futur président du Pays Moetai Brotherson.