La commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le nucléaire est relancée

La commission d’enquête sur les conséquences des essais nucléaires français en Polynésie a tenu sa « réunion constitutive » ce mardi. La députée de Polynésie Mereana Reid Arbelot (GDR), à l’initiative de cette commission, reprend le rôle de rapporteur tandis que Didier Le Gac reprend sa présidence. Le rapport est attendu courant juin.

Créée au premier trimestre 2024, cette commission d’enquête n’avait pas pu aboutir en raison de la dissolution de l’Assemblée nationale. Finalement, le groupe GDR (Communistes et Ultramarins) a décidé au lendemain des législatives anticipées de soutenir le retour de cette commission, voulue par la députée Mereana Reid Arbelot, et de reprendre les travaux qui avaient été stoppés.

Ce mardi, lors de sa réunion constitutive, la commission nouvelle mouture a désigné son bureau et nommé son rapporteur. Une fonction qui revient une nouvelle fois à la députée de la 3ème circonscription de Polynésie. Pour la présidence, pas de changement non plus : le député du Finistère Didier Le Gac (EPR) reprend du service.

Pour les vice-présidents, on retrouve Jean-Paul Lecoq, député GDR de Seine-Maritime, Dominique Voynet, ancienne ministre et députée écologiste du Doubs, Raphaël Schellenberger, député non-inscrit du Haut-Rhin, et Yoann Gillet, député RN du Tarn. Quatre secrétaires ont également été nommés : Bastien Lachaud (LFI, Seine-Saint-Denis), Maxime Laisney (LFI, Seine-et-Marne), Julien Rancoule (RN, Aude) et Sandrine Rousseau (Écologiste et Social, Paris).

Désormais installée, « les travaux » de la commission « vont commencer dès la semaine prochaine » assure Mereana Reid Arbelot. « Les auditions commencent le 21 janvier et devraient se terminer au mieux à la mi-avril pour un début de rédaction de rapport. Nous visons début juin pour présenter le rapport à tous les commissionnaires. La fin officielle de la commission d’enquête est le 16 juin », a-t-elle expliqué.

Un déplacement en Polynésie de plusieurs parlementaires est également en cours de préparation, probablement « la dernière semaine du mois de mars ». Son programme reste « à peaufiner avec les intervenants que nous devons rencontrer en Polynésie française ».