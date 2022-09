La commune d’Arue élabore son PGA : « Patrimoine, partage et environnement »

La commune de Arue a officiellement entamé l’élaboration de son plan général d’aménagement (PGA) au cours de séances de travail avec le bureau d’étude Pae tai Pae uta. « Patrimoine, partage et environnement » sont les maîtres mots du projet qui doit permettre de « contrôler les ventes de foncier » et de « préserver l’accès à la mer » pour « l’intérêt général » selon la tavana.

« Comment demain on peut mieux gérer l’aménagement de la commune », c’est la question que se posent les élus municipaux de Arue lors de trois demi-journées de concertation avec le bureau d’étude Pae tai Pae uta. Ils élaborent ensemble depuis jeudi dernier le futur Plan général d’aménagement (PGA) de la commune. Car en attendant, c’est le plan directeur d’urbanisme élaboré en 1965 qui est la référence règlementaire. Derrière cette impulsion lancée par une délibération du conseil municipal prise en octobre 2021, il y a « une volonté forte » de prendre les choses en main, et « de ne pas laisser fleurir des constructions » au hasard qui restreindraient « l’accès à la mer » selon la tavana Teura Iriti. Le « projet de territoire positif » qui en sortira inclus « le site militaire qui a été rétrocédé à la commune », mais aussi le motu d’Arue où la mairesse envisage « quelque chose d’extraordinaire ». L’ensemble est présenté comme une manière de « répondre aux besoins de la population », avec pour « socle » les notions de « patrimoine, partage et environnement ».

Teura Iriti : « Je fais appel à la population pour que Arue reste une ville où on a envie de vivre »

Jeudi dernier la première matinée de travail a eu lieu juste après la validation du conseil des ministres la veille. Puis ce lundi c’est la seconde demi-journée de travail qui s’est tenue, avant une troisième et ultime séance. Plus tard, une consultation publique sera lancée avant la validation du projet par le conseil municipal, pour une application « dans le courant de l’année 2023 ».« Tous les moyens existants seront utilisés pour recueillir l’avis de la population » insiste l’élue. Pour Teura Iriti si « certains étaient réticents à l’établissement d’un PGA » autrefois, par peur de ne plus pouvoir mener leurs projets, elle aimerai « rassurer la population » sur les objectifs de ce PGA qu’elle base sur « l’intérêt général ». Il doit permettre d’offrir un cadre de vie plus agréable avec « un espace qui appartiendra à tous, des sentiers, une zone agricole, une zone culturelle, une zone de logements ». Mais la tavana insiste sur le moyen « d’arrêter les ventes de foncier », ou plutôt de les « contrôler, de mieux les gérer ». Parmi les espaces qui seraient aménagés ou soumis à une règlementation, la mairesse évoque aussi le littoral en contrebas du Taharaa qu’elle qualifie « d’une des eaux de baignade les plus propres » de Arue. Il serait question de mettre en place un rahui, « mais rien n’est encore acté », dit-elle. Ce sont les échanges et discussions qui priment pour la tavana.