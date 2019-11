La Cosac demande le report des élections des représentants du personnel

Le 28 janvier 2020 se tiendront les élections des représentants du personnel des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française. La Cosac, par la voix de son président Isidore Tainanuarii, demande le report du scrutin car les agents des communes pas encore intégrés dans la fonction publique, ne pourront y participer.

Selon Isidore Tainanuarii, président de la Confédération syndicale des agents communaux de Polynésie (Cosac), seuls pourront voter à ces élections les fonctionnaires titulaires, soit 3 347 agents, laissant sur la touche 955 agents non titulaires alors que certain d’entre eux disposent encore d’un délai pour intégrer la fonction publique des communes.

En cas de silence radio du coté du Haussariat, la Cosac compte déposer un recours. Quant à la mise en place d’élections propres aux agents non titulaires qui ne désirent pas intégrer la fonction publique et qui, selon Isidore Tainanuarii, se retrouveront ainsi privés de toute représentation, « C’est au haussariat de trouver la solution. Qu’est ce que l’on fait de ces agents qui n’ont pas choisi le statut de fonctionnaire, et qui ne pourront pas s’exprimer ? »