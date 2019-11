La FAPE met le paquet pour la semaine de réduction des déchets

La semaine de réduction des déchets a lieu du 16 au 24 novembre à travers le monde. En Polynésie, la Fédération des associations de protection de l’environnement (FAPE) organise trois événements différents à destination du grand public.

Les actions démarrent avec une série d’ateliers de compostage pour tous de 9 heures à 12 heures dans les magasins Carrefour, le samedi 16 novembre à Taravao, le dimanche 17 à Punaauia, le 20 à Faa’a et le 22 à Arue. Ces ateliers gratuits seront l’occasion pour le public de s’initier à la gestion des déchets de jardin et de cuisine.

Les îles ne sont pas en reste avec la projection du court métrage « Mon fa’a’apu durable » le 22 novembre à 13h à la mairie de Rimatara et 17h à celle de Tubuai. Ce film d’une vingtaine de minutes permet de se familiariser avec des techniques d’agroécologie essentielles pour faire des cultures respectueuses de l’environnement et de la santé. La projection sera suivie par le témoignage d’agriculteurs formés à la permaculture.

Enfin, un Festival Zéro Déchet « Fa’aiti i te pehu » sera installé le 23 novembre de 9 heures à 14 heures sur le site communal Matatevai de Pirae. À l’endroit même où est installé le premier composteur collectif de la commune, une première également pour le fenua. Au programme de cette journée des ateliers sportifs, des points d’apports volontaires de déchets électroniques et électriques, une collecte d’objet réutilisable, des échanges de graines, boutures et livres, la distribution de compost et d’arbuste endémiques ou encore des ateliers pour apprendre à faire son compost, ses produits ménagers écologiques et même des éponges « tawashis » à partir de tissu de récupération.