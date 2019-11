La photo officielle de Matahari Bousquet à Miss France

À un mois de l’élection de Miss France 2020, les 30 candidates au titre ont été présentées vendredi à la presse parisienne. L’occasion de découvrir les premières photos officielles de notre Miss Tahiti 2019, Matahari Bousquet.

Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019, a quitté le fenua le 8 novembre dernier pour démarrer l’aventure Miss France. Et les choses sérieuses ont commencé ce vendredi avec le traditionnel défilé de présentation des candidates à la presse qui s’est déroulé à l’Intercontinental Paris Le Grand. Et, il faut le préciser, en robe Guess, marque du mari de Mareva Georges Marciano. Défilé suivi ensuite de la non moins traditionnelle participation au JT de 13h de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Dans le même temps, la société Miss France a diffusé les photos officielles de chacune des 30 candidates au titre de plus belle femme de France. Il reste encore une journée aux miss régionales pour être briefées avant le départ pour la Polynésie. Les candidates sont en effet attendues le 17 novembre pour effectuer leur voyage d’intégration au fenua jusqu’au 26 novembre. Les Polynésiens auront la chance d’une présentation particulière le 18 novembre à 10 heures à la Présidence.

Cap ensuite sur la soirée d’élection, le 14 décembre prochain à Marseille. L’invité d’honneur sera le chanteur Robbie Williams.