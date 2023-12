La couleur de l’année 2024 : Peach Fuzz

Chaque année, la société Pantone détermine « la » couleur de l’année. 2024 sera l’année de « Peach Fuzz », un rose pêche qui pointe déjà son nez dans les collections de mode et d’ameublement. Elle succède en douceur à « Viva Magenta », couleur de l’année 2023.

Si vous ne voulez pas rater la tendance 2024, on vous aide : Pantone a défini la couleur de l’année. Ce sera « Peach Fuzz » (« duvet de pêche »), un orange pâle délicat tirant vers le rose.

Pantone, créé à la fin du XIXe siècle pour fournir des nuanciers aux fabricants de cosmétiques, s’est développé à partir des années 60 en appliquant son savoir-faire à l’imprimerie, puis au monde du textile. À partir de 15 couleurs de base, un nuancier relié – appelé aussi « pantonier » – est mis au point pour la spécification des couleurs, chacune désignée par un chiffre. Il en compte aujourd’hui près de 1 000.

Depuis 1999, en s’inspirant de domaines variés comme le design, la mode, le cinéma, les voyages, les événements marquants et les tendances sociétales, ou même les avancées technologiques, Pantone désigne la couleur de l’année, « pour attirer l’attention sur la relation entre culture et couleur, pour montrer à notre public comment notre culture mondiale s’exprime et est reflétée à travers la symbolique des couleurs. » Au fil des ans, le programme Pantone Color of the Year s’est imposé comme une référence culturelle emblématique.

« Peach Fuzz » – ou « 13-1023 » pour les intimes – est décrite comme une « teinte pêche chaleureuse et subtilement sensuelle qui suscite un sentiment de gentillesse et de tendresse tout en transmettant un message d’attention et de partage, de communauté et de collaboration », en conservant « une expressivité vintage », explique Pantone sur son site Internet. Les experts conseillent de l’associer au gris foncé, au beige et au denim. À vous de jouer… ou pas.