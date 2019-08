La DGEE fait son mea culpa suite au visuel publié sur sa page facebook ce week-end avec le logo du Tapura huiraatira. Le directeur affirme que cette publication « a été publiée par erreur (…). On sera extrêmement vigilant sur ces visuels ». Le ministère de l’éducation assure que « la DGEE ne fait pas de politique ».

Une publication de la Direction générale de l’éducation et de l’enseignement (DGEE) sur les réseaux sociaux a fait le buzz ce week-end. En effet un visuel avec le logo du Tapura huiraatira y avait été publié. Il concerne notamment la gratuité du bus pour les étudiants Et c’est le député Moetai Brotherson qui l’a relevé et partagé « Est-il normal que la DGEE, service de l’administration, présente sur sa page facebook un visuel flanqué du logo du «Tapura huira’atira », parti au pouvoir ? ». La DGEE, a selon la direction, très vite réagi en retirant ce fameux visuel. Le directeur de la DGEE Thierry Delmas, assure que cette publication « a été publiée par erreur et dès que j’ai vu cette publication nous l’avons supprimé immédiatement (…). On sera extrêmement vigilant sur ces visuels».

« La DGEE ne fait pas de politique »

Contacté le ministère de l’éducation nous assure que « la DGEE ne fait pas de politique. C’est bien le ministère qui s’occupe de la politique de l’éducation, il faut bien être clair là-dessus. On voulait juste mettre en avant cette avancée mais il y a un cafouillage ».