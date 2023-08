La direction du Campus des métiers de l’hôtellerie s’installe à la présidence

Le Campus des métiers et qualifications hôtellerie-restauration du Pacifique (CMQP) sera désormais abrité à la présidence. C’est ce qu’il ressort d’une rencontre, la semaine dernière, entre le président Brotherson, en charge du Tourisme, et la directrice du CMQ, Hina Grépin.

Le CMPQ, créé il y a tout juste un an à l’initiative du ministère de l’Éducation et sous l’autorité fonctionnelle de la DGEE, met en réseau tous les acteurs du monde économique, de la formation et des institutions liés à l’hôtellerie-restauration pour favoriser la montée en compétences des talents polynésiens de ce secteur, lié au devenir du tourisme au fenua.

« Au regard des forts enjeux de cet outil, le président du Pays a souhaité réviser le périmètre d’action du Campus, passant du secteur hôtellerie-restauration à celui du tourisme au sens plus large », indique un communiqué de la présidence qui précise que cette modification sera très prochainement soumise aux partenaires et aux instances décisionnaires. C’est ainsi que le bureau du CMQP, un temps logé au lycée hôtelier de Punaauia, sera installé à la présidence, « au vu du caractère interministériel de chantiers du CMQP et de ses liens avec le secteur du tourisme », dont le ministre n’est autre que Moetai Brotherson.

