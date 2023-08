La Shiseido Tahiti Pro en attente de jours meilleurs

Troisième jour de suite sans compétition à Teahupo’o, faute de vagues. Des conditions plus propices au surf devraient revenir demain mardi, avec quatre Polynésiens encore en course.

« Comment s’écrit Teahupo’o ? Quels sont les deux seuls surfeurs à avoir signé un heat parfait à la Tahiti pro ? » Quelques questions de culture générale, dans un petit format vidéo publié par la WSL sur les réseaux sociaux, voilà l’une des recettes des surfeurs pour patienter en attendant les vagues. Certains, comme Kauli Vaast, vont aussi à la pêche. Ou randonnent, à l’image de Vahine Fierro. Mihimana Braye, lui, a publié une vidéo où on le voit courir en ville.

Car après leurs manches disputées vendredi, au premier des dix jours de la « waiting period », les surfeurs du tour mondial (CT) ne sont toujours pas retournés face aux juges. Ce lundi, la World Surf League a de nouveau prononcé un « jour off », le troisième de suite. En cause, des éléments capricieux et des vagues de trop faible acabit pour permettre aux huit femmes, et aux vingt-quatre hommes encore en course de livrer des manches de qualité. Un comble lorsque l’on repense aux tubes du week-end précédent, qui avaient offert un sacré terrain de jeu aux surfeurs locaux sur les Trials.

Des conditions correctes mardi

Il faudra probablement oublier les déferlantes XXL cette semaine. Mais les planches et leurs équilibristes pourraient bien retourner dans l’eau dès demain, mardi. La WSL, qui ajuste ses prévisions chaque matin, attend des vagues de six à dix pieds (de 2 à 3 m) dans la matinée, avec un vent de côté. Des conditions jugées moyennes selon le code couleur d’usage, qui vire au vert concernant les prévisions de l’après-midi, avec des vagues estimée entre six et huit pieds (de 2 à 2m50), toujours avec un vent sideshore. Même histoire, à peu de choses prêt, concernant les vagues attendues mercredi, l’autre journée jugée favorable cette semaine, au cours de laquelle la visite de trois ministres est prévue.

Sur le papier, les amateurs de manœuvres devraient donc être avantagés face aux mangeurs de gros tubes. Même si l’histoire a déjà montré que les prévisions pouvaient parfois être trop prudentes. Pas plus tard que vendredi, on attendait un swell oscillant entre 1,20 m et 1,50 m, mais des vagues de plus de 2 mètres, dont quelques tubes, avaient fini par pointer le bout de leur lèvre sur le corail de Teahupo’o.

Vahine Fierro connaît la recette

Après ce qui reste, à ce jour, la seule journée de compétition sur cette 23e Shiseido Tahiti Pro, quatre Polynésiens sont toujours en course. De nos aitos engagés côté masculin, seul Mihimana Braye est assuré d’être dans le tableau final, après son succès vendredi en séries. Il disputera son huitième de final face à un adversaire qui este à déterminer, selon les résultats des repêchages. Dans ce tableau, deux Tahitiens ont encore leur chance : le finaliste de 2022 Kauli Vaast et le vainqueur des trials Matahi Drollet.

Le premier sera opposé au Brésilien Joao Chianca, néophyte sur la Tahiti Pro : un adversaire classé 4e mondial, mais en léger retrait ces derniers mois après un début de saison canon. Matahi Drollet, lui, défiera l’Américain Griffin Colapinto, 3e mondial et vainqueur de l’étape de Surf Ranch cette année.

Chez les dames, Vahine Fierro n’est plus qu’à une manche d’égaler sa performance de l’an passé, lorsqu’elle avait atteint les demi-finales. Il faudra pour cela remporter son quart de finale face à ce qui se fait de meilleur dans le surf féminin, la numéro un mondiale Carissa Moore, tombeuse d’Aelan Vaast au tour précédent. La surfeuse de Huahine connaît la recette : en 2022, elle avait éliminé cette même Carissa Moore, déjà en quarts de finale…