Shiseido Tahiti Pro : Vahine Fierro se démarque pour son entrée en lice

La Shiseido Tahiti Pro a débuté ce vendredi matin à Teahupo’o. Dans des conditions timides, Vahine Fierro s’est qualifiée pour le 3e tour. Aelan Vaast devra, elle passer par les repêchages. Trois Polynésiens sont aussi engagés chez les hommes, à suivre dans la journée.

Des douze féminines en lice ce vendredi matin sur la Tahiti Pro, elle est celle qui a signé le meilleur total et la meilleure vague. Malgré des conditions peu propices aux gros scores, Vahine Fierro s’est offert deux tubes, dont un d’entrée, pour boucler son heat en tête, avec un 13.43. Largement suffisant pour la surfeuse de Huahine, qui a devancé une figure de la discipline, l’Australienne Stephanie Gilmore, titrée l’an dernier sur le CT, son 8e titre mondial.

Pour rappelle, Vahine Fierro évolue cette année en Challengers Series, la deuxième division mondiale, dans laquelle elle est toujours en course pour une place en CT l’an prochain. À sa sortie de l’eau, celle qui représentera la France aux prochains Jeux olympiques s’est simplement montrée « contente d’être ici, de revenir au fenua dans sa famille ». « Je suis surtout là pour m’amuser, après une très bonne année », ajoutait-elle au micro de la WSL.

Dans sa manche ce matin, la Polynésienne a devancé une autre championne du monde (2016), en la personne de Tyler Wright. L’Australienne est en forme cette saison, puisqu’elle figure au 2e rang du Championship Tour. Si elle souhaite faire mieux que l’an passé à Teahupoo (9e) elle devra désormais passer par un repêchage contre la française Johanne Defay, prévu dans l’après-midi ce vendredi, selon les conditions.

Aelan Vaast retrouvera la n°1 mondiale en repêchages

Des repêchages dans lesquels une Polynésienne devra aussi batailler. Invitée de dernière minute pour pallier un forfait sur blessure, Aelan Vaast, 18 ans, n’est pas parvenue à marquer de gros points pour son entrée en lice vendredi.

Avec un score à 2,96 et une meilleure vague notée 2,03 dans cette manche d’une demi-heure, la petite sœur de Kauli a terminé derrière deux concurrentes de haut-rang : la Brésilienne Tatiana West-Webb (8e mondiale) et la numéro un mondiale, Carissa Moore. Deuxième de la manche, l’Hawaïenne est elle aussi reversée en repêchages… où elle affrontera Aelan Vaast. Un tour où « ça passe ou ça casse », des plus relevés donc pour notre jeune surfeuse de Vairao.

Après ces quatre manches féminines, les messieurs ont débuté leur Tahiti Pro en milieu de matinée. Trois tahitiens sont en lice : le finaliste de l’an passé Kauli Vaast, le vainqueur des trials Matahi Drollet et l’invité de dernière minute Mihimana Braye.