Tahiti Pro : Aelan Vaast et Mihimana Braye invités au main event

Les deux locaux profitent des blessures de Ethan Ewing et Bettylou Sakura Johnson pour gagner leur place à la Shiseido Tahiti Pro, qui doit débuter jeudi. Avec Kauli Vaast, Vahine Fierro et Matahi Drollet, qualifié dimanche lors des Trials, cinq Tahitiens participeront à la prestigieuse étape du Championship Tour WSL.

Et de cinq. Après les wildcards accordées à Kauli Vaast et Vahine Fierro, puis la qualification, dimanche, de Matahi Drollet, impressionnant vainqueur des Trials face à la crème du surf local, la WSL a annoncé que Mihimana Braye et Aelan Vaast participeraient au main event de la Shiseido Tahiti Pro. Le premier profite d’une blessure de l’Australien Ethan Ewing, numéro 2 mondial, qui aurait été « déclaré forfait suite à une blessure contractée lors d’un entraînement à Teahupo’o » comme l’a précisé la World Surfing League. Mihimana Braye aurait été choisi en tant que « premier Tahitien non qualifié dans le classement des Challengers Series ». Un choix qui ne manquera toutefois pas de faire polémiquer, puisque le surfeur de 25 ans, vainqueur de la Taapuna Master en 2020, a participé dimanche aux Trials où il avait été nettement battu par Eimeo Czermak en demi-finale. Le jeune espoir de la Presqu’île, qui a brillé jusqu’en finale malgré sa défaite face à Matahi Drollet, espérait encore, hier, être repêché par la WSL en cas de forfait d’un « pro ». Eimeo a lui même commenté la nouvelle du choix de Mihimana sur le compte instagram de la WSL, en postant… des cœurs brisés.



À noter que Kauli Vaast devait concourir contre Ethan Ewing lors du premier heat du main event… Il sera finalement opposé au premier tour à Joao Chianca, le numéro 4 mondial, tandis que Mihimana Braye rencontrera le numéro 2 Griffin Colapinto, et Matahi Drollet fera face au champion du monde sortant Filipe Toledo.

Aelan Vaast, de son côté, a été invitée après le forfait – par blessure, là aussi – de la Hawaïenne Bettylou Sakura Johnson, numéro 10 au classement WSL. Âgée de 18 ans, la petite soeur de Kauli avait remporté, en fin d’année dernière, la Pro Junior des Açores, aux côtés de son frère. Elle pointe à la 25e position des Qualifying Series européennes, derrière beaucoup de Françaises. Mais la jeune espoir qui connait elle aussi très bien la vague de Teahupo’o est sans nul doute la mieux placée des Tahitiennes pour se faire une place parmi les pro au PK0. La cérémonie d’ouverture de la Shiseido Tahiti Pro est programmée pour ce jeudi et la « waiting period » s’ouvrira le lendemain, courant jusqu’au 20 août.