Air Tahiti se pose à la Presqu’île

La compagnie a inauguré ce mardi une nouvelle agence située dans la galerie marchande du Super U Taravao. Un 50e point de vente pour le leader du marché domestique, mais le troisième seulement à se trouver hors d’un aérodrome.

Colliers de fleurs, fanions rouges et ruban végétal, ce mardi matin dans la galerie marchande du Super U de Taravao. C’est le site choisi par Air Tahiti pour ouvrir son 50e point de vente dans le Pays. Pas n’importe lequel puisque 47 d’entre eux sont situés dans les aérodromes. L’agence de la Presqu’île est la seule, avec le grand espace du centre-ville de Papeete et la petite agence de Taha’a, inauguré l’an dernier, à ouvrir ses portes loin d’une piste. « Notre souci, c’était de répondre au besoin de proximité de la clientèle. À Taha’a l’opération a bien marché, et c’est fort de cette expérience que nous avons concrétisé ce projet, explique Manate Vivish. Nous sommes très heureux de nous rapprocher de la Presqu’île. »

Et de surtout de se rapprocher les clients : ceux qui sont allergiques au numérique devait jusqu’à présent faire la route vers Faa’a ou Papeete. La nouvelle agence offre, « l’intégralité des services Air Tahiti », de la réservation de billets à l’édition de cartes famille, senior ou de fidélité. « Quand on voit la congestion qu’il y a sur les routes, on se dit que les habitants de la Presqu‘île doivent être contents, reprend le responsable. Il y avait une demande constante à Taravao, le Covid nous a un peu bousculé dans nos plans, mais on les a menés à bien ».

Cette ouverture s’inscrit aussi dans un contexte de regain de concurrence dans le secteur aérien. Pour preuve, Air Moana a annoncé, à la veille de cette inauguration, ouvrir un point de vente temporaire dans un des kiosque de la galerie marchande du Pacific Center Taravao, et ce jusqu’au 7 septembre. L’agence Air Tahiti, elle, est ouverte à l’année, du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures, et les samedis et jours fériés de 8 heures à 11 heures.