Éducation : l’heure de la rentrée pour 78 professeurs stagiaires

Les lauréats de la session 2023 du concours national CRPE du 1er et 2nd degrés, prendront leur fonction à la prochaine rentrée. Stagiaires pendant un an, ils seront évalués pour une titularisation prévue en août 2024.

Nouvelle cérémonie de bienvenue. Après avoir accueilli lundi les 300 fonctionnaires de l’Éducation nationale mis à disposition au fenua pour l’année scolaire, c’était au tour des professeurs stagiaires de faire leur rentrée. Lauréats des concours CRPE du 1er et 2nd degrés, ils seront au total 78 nouveaux enseignants à prendre leurs fonctions la semaine prochaine. Pour les représentants de l’éducation qui ont tenu à les rassembler dans l’amphithéâtre de l’université, il s’agissait de leur souhaiter la bienvenue, mais aussi de leur expliquer le contexte dans lequel ils vont enseigner. « On est là pour leur dire comment ils vont devoir travailler, pour leur donner les ressources didactiques et humaines mais aussi le conseil des formateurs, des inspecteurs », explique Eric Tournier, directeur de la DGEE . L’objectif étant finalement de leur donner toutes les clefs pour être de bons professionnels ».

Cette rencontre a aussi été l’occasion pour le ministre, Ronny Teriipaia, d’évoquer certains points de sa lettre de rentrée et parler des « priorités nouvelles » dans sa politique d’éducation. Selon le ministre, il y a « un choc des cultures » qui s’est installé avec d’un côté les « codes occidentaux » et de l’autre les « codes polynésiens ». Il a ainsi rappelé aux nouveaux fonctionnaires qu’ils devront participer à la construction d’un système éducatif qui « ressemble aux Polynésiens et les rassemble ». « Dés lors que l’élève n’a plus de repères ou a du mal à s’identifier avec une autre culture qu’il subit, la motivation ne va pas être la même », précise le ministre qui souhaite également que les enseignants travaillent davantage sur les valeurs de respect et de partage avec les élèves.

Le ministre appelle aussi à plus de bienveillance, à la mise en place de projet co-construits entre élève et enseignant. En attendant de connaître plus en détail la stratégie du gouvernement, les nouveaux fonctionnaires vont donc rejoindre leurs 5 000 collègues en tant que stagiaires à temps plein ou à mi-temps. Ils auront au moins une classe à charge, seront visités et évalués sur toute l’année avant d’être titularisés à la rentrée 2024.