Quelles conditions pour la Shiseido Tahiti Pro ?

Alors que la compétition doit débuter vendredi, au lendemain de la cérémonie d’ouverture, les prévisions météo ne semblent pas favoriser de grosses conditions sur la passe Hava’e.

Avant dernière étape du Championship Tour, crème des surfeurs mondiaux, test grandeur nature à un an des jeux Olympiques, cinq Polynésiens au programme : sur le papier, cette 23e édition de la Tahiti Pro a tout de la semaine parfaite. Mais un facteur impondérable pourrait bien venir mettre son grain de sable dans la passe, et non des moindres puisqu’il s’agit de la météo.

À compter de vendredi, coup d’envoi de la « waiting period », tous les surfeurs engagés seront en alerte pour dix jours. Dix jours durant lesquels il faudra caler les différentes manches, qui pourraient bien se disputer dans de petites conditions. Car a en croire Surfline, entreprise spécialisée dans la couverture des compétitions et notamment dans les prévisions météorologiques, les premières tendances dessinent un démarrage en douceur à Teahupoo.

« Cela semble assez lent, du moins pour commencer », note le prévisionniste Kevin Wallis, qui s’attend à voir « de petites impulsions au cours des deux premiers jours ».Loin donc des tubes XXL observés le week-end dernier lors des trials : des bombes telles que des scores de haut vol avaient été réalisées par nos surfeurs locaux. Avec en point d’orgue, les deux vagues notées 10 des finalistes Matahi Drollet et Eimeo Czermak.

Selon le prévisionniste, « la plus belle fenêtre de houle de l’évènement se prépare pour le milieu du mois ». Il évoque, des conditions « décentes à bonnes pour le surf aérien, vers le milieu du mois ». Un schéma qui se répète d’étapes en étapes, les surfeurs du tour mondial n’ayant, dans l’ensemble, pas été gâtés cette année. Néanmoins, des améliorations pourraient être visibles en fin de compétition. « La tempête qui créera la houle au début du mois sera assez proche et probablement forte, donc les perspectives pourraient s’améliorer », prédit Kevin Wallis.