[EN IMAGES] Tahiti pro : ça passe pour Vahine Fierro et Mihimana Braye

Au terme de la première journée de compétition, ils sont encore quatre Tahitiens en lice sur la Shiseido Tahiti Pro. Vahine Fierro et Mihimana Braye ont réussi à tirer leur épingle du jeu en se qualifiant respectivement pour les quarts et les huitièmes de finale. Matahi Drollet et Kauli Vaast devront passer par le couperet du repêchage. La jeune Aelan Vaast a quant à elle été éliminée face à la n°1 mondiale, Carissa Moore.

It’s on. La Shiseido Tahiti Pro, ultime étape des championnats du monde de surf, a été officiellement lancée ce vendredi. Dans la matinée ce sont les femmes qui ont ouvert le bal avec d’abord la surfeuse de Huahine, Vahine Fierro, qui a réussi à scorer un total de 13.43 devant les Australiennes Stéphanie Gilmore et Tyler Wright. Elle s’est ainsi directement qualifiée pour les quarts de finale où elle retrouvera Carissa Moore. La Hawaiienne, triple championne du monde qui a d’ailleurs éliminé la jeune Aelan Vaast au tour de repêchage. À noter aussi que la Française Johanne Defay s’est elle aussi fait sortir de la compétition par la deuxième mondiale, Tyler Wright.

Matahi Drollet et Kauli Vaast en repêchage

Chez les hommes, le constat est tout aussi mitigé puisque sur les trois champions locaux, seul Mihimana Braye est assuré de faire partie du tableau final. Il a réussi à se démarquer au 1er round et à se qualifier directement pour les huitièmes de finale face à Griffin Colapinto, 3e sur le CT. Kauli Vaast et Matahi Drollet n’ont toutefois pas dit leur dernier mot. Ayant fini 3es de leur série respective, ils disputeront une ultime série éliminatoire. En effet Kauli, finaliste de l’édition 2022 de la Tahiti Pro, s’est fait surprendre par le Sud-africain Jordy Smith. Il retrouvera donc le brésilien Joao Chianca en repêchage. Même scénario pour le prince de Teahupo’o, vainqueur des Trials dimanche dernier, et qui n’a pas réussi à venir à bout de Felipe Toledo, numéro 1 mondial. Matahi Drollet retrouvera donc sur l’épreuve de la dernière chance l’Australien Liam O’Brien. La compétition est en standby depuis 17 heures ce vendredi, elle devrait reprendre ce samedi à 7 heures si les conditions les permettent.