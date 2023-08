‘Āmui nō Maui : un concert de soutien aux victimes des incendies de Lahaina ce samedi

Natura Jam, Eto, Kailoa, Tapuarii Laughlin, Maruao, Nohorai Temaiana… Un collectif d’une vingtaine d’artistes se produira avec l’aide du Pays ce samedi 19 août sur la scène du Grand théâtre, pour un concert de soutien aux victimes des incendies qui ont ravagé Lahaina, sur l’île de Maui. Une catastrophe qui a fait au moins 96 morts. Les places seront mises en vente sur ticket-pacific.pf, où ceux qui le souhaitent pourront aussi faire des dons.

« Nous ne pouvons pas rester insensibles à cette tragédie ». C’est ce qu’écrivait ce weekend Moetai Brotherson sur les réseaux sociaux à propos des feux de forêts de Maui qui ont dévasté la ville de Lahaina la semaine dernière. 96 victimes ont déjà été identifiées par les autorités, mais ce bilan ne cesse d’augmenter : plusieurs dizaines d’habitants sont toujours disparus, alors que plus de 2000 bâtiments de la station balnéaire ont été ravagés par les flammes. Une catastrophe qui a touché le fenua, dont beaucoup de ressortissants vivent ou ont de la famille à Lahaina. « Beaucoup de gens n’ont pas pu prendre leurs affaires et sortir », nous confiait par exemple Tekau, Tahitienne dont la maison a été épargnée par l’incendie. Ce n’est pas le cas de tout le monde : « Il y a beaucoup de sans-abris et de gens qui vivent dans les parcs ou dans leur voiture », précisait-elle vendredi.

Comment réagir ? Dans le milieu artistique comme politique, on s’est posé la question, et une initiative a été lancée ce weekend. Le président du Pays a annoncé que son administration travaillait, avec la Maison de la Culture et un collectif de musiciens du fenua, sur un concert caritatif qui doit être organisé ce samedi 19 août au Grand Théâtre. Ticket-pacific.pf a mis gracieusement à disposition sa plateforme : les places y seront mises en vente prochainement, et il sera aussi possible d’y faire des dons, en plus du prix du billet. Les recettes seront bien sûr reversées intégralement aux sinistrés, dont une partie à destination des Tahitiens de Lahaina qui ont dû être évacués. « Plusieurs partenaires ont déjà annoncé leur soutien à cette initiative » précise le chef du gouvernement, qui annonce une vingtaine d’artistes sur scène. Natura Jam, Eto, Kailoa, Nohorai Temaiana, Tapuarii Laughlin, Maruao, Eono, Tinalei, Na Hapa Mele, Weena Temauri, Eva Ariitai… À ces « premiers embarqués sur le va’a de la solidarité » devraient s’en ajouter beaucoup d’autres : « Si vous recevez un SMS signé « Moetai », ce n’est pas un fake, juste moi qui essaye de vous contacter ! », lance le président aux artistes du pays.

« C’est une catastrophe incroyable qui est arrivée là-bas, en tant que Polynésien on a ce Taamu avec eux. On a reçu cet appel de venir soutenir ce mouvement, un peu en dernière minute, mais ça fait partie de nous : on est capable de générer cette énergie, explique le chanteur et guitariste Tapuarii Laughlin, qui connaît bien Hawaï, depuis le bureau de la présidence. Donc on vous invite à venir au Fare Tauhiti Nui pour partager avec nous un moment fort ».