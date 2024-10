La Fête de la science 2024 surfe sur « un océan de savoirs »

Chaque année, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche organise la fête de la science. L’événement se passe aussi à Tahiti où pendant quelques jours, plusieurs animations sont organisées. Objectif : promouvoir la science auprès du grand public. Et pourquoi pas, faire soi-même quelques expériences. Thème de cette année : « un océan de savoirs ».

La fête de la science met cette année l’océan à l’honneur. Ça tombe plutôt bien dans un pays d’îles éparpillées dans le Pacifique. Un « va’a des sciences » est mis en place à l’assemblée de la Polynésie française. Les élus vont faire de la place pour la recherche, les expériences, les débats et autres démonstrations. Ce sera toute la journée du 4 octobre. Vingt-cinq structures et autres services vont présenter leur travail. On trouvera notamment l’Ifremer, le centre international de recherche archéologique de Polynésie française, l’université, l’IRD, le Criobe, l’Ifrecor, le Centre des métiers d’arts aussi… Des capsules vidéos seront également mises en ligne pour présenter des problématiques scientifiques liées au thème de l’année. Une table ronde sur les grands fonds marins est organisée à l’assemblée à partir de 15 heures ce même jour.

Puis du 7 au 11 octobre, plusieurs établissements ouvriront leurs portes au public : le Criobe à Moorea, l’institut Malardé à Paea et Papeete (qui par ailleurs fête ses 75 ans), l’université de Polynésie française et Météo France. Des scientifiques doivent également intervenir dans les établissements scolaires. Le 8 et le 10 octobre plusieurs conférences sont prévues à l’université. Le 8 octobre, ce sera celle de Vahine Ahu’ura Rurua, l’ambassadrice de la Fête de la science, sur ses travaux de recherche menés en archéo-ichtyologie sur l’étude des vestiges de poisson en Polynésie. Et le 10 octobre, une soirée sera destinée au grand public sur le travail de trois chercheurs : Laetitia Hedouin sur les récifs, Victoire Laurent sur le changement climatique et Guillaume Mitta sur l’aquaculture.

Retrouvez tout le programme sur le site fête de la science en Polynésie française.