La Fête de la science sonne le réveil climatique

La 31e édition de la Fête de la science, du 18 au 26 novembre, est consacrée au changement climatique. Village des sciences à l’assemblée de la Polynésie, cycle de conférences à Tahiti et Moorea, et interventions dans les écoles permettront à tous les publics de mieux comprendre les enjeux du climat et ce que chacun d’entre nous peut faire.

« Un enjeu central pour les citoyens et les pouvoirs publics, » dit Hélène Duran, en charge de l’organisation de cette 31e Fête de la science : le changement climatique nous affecte tous, et il est temps de se réveiller, d’où le thème de cette année, « réveil climatique ».

L’ambassadrice de la Fête de la science cette année est Victoire Laurent, météorologue et climatologue de Météo France, qui sera l’un des 22 stands présents vendredi et samedi dans le hall de l’assemblée. Elle donnera vendredi une conférence sur l’état du changement climatique en Polynésie, en ouverture d’une soirée spéciale dans l’amphithéâtre de la CCISM au cours de laquelle des chercheurs de l’Ifremer et de l’UPF, ainsi qu’un des responsables du Service des énergies partageront leurs constats sur le sujet.

Une seconde soirée de conférences est prévue le vendredi 28 novembre au Criobe de Moorea.

« Nous allons également faire de nombreuses interventions pédagogiques dans les établissements scolaires, dit Hélène Duran. Et cette année les 5 archipels seront visités par nos intervenants : Hiva Oa, Rikitea, Raivavae, Makemo, Huahine ou encore Bora Bora. »

La Fête de la science fait progresser la réflexion des jeunes Polynésiens sur les thématiques scientifiques, dit Hélène Duran, directrice générale de l’association Te Mana o Te Moana qui est chargée de l’organisation de la Fête de la science depuis plusieurs années. Elle voit dans la jeunesse polynésienne « un réel engouement pour les sciences », une volonté de « mieux comprendre le monde qui les entoure et travailler pour trouver des solutions. »

Le programme et les intervenants :

Fête de la Science 2022