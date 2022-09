La FRAAP appelle à la grève dans l’administration

La Fédération de rassemblement des agents des administrations de Polynésie (FRAAP) a déposé vendredi dernier plusieurs préavis de grève. Une quinzaine de services, notamment les pompiers d’aéroports, pourraient être touchés à compter de vendredi 30 septembre. La FRAAP dénonce « l’inexistence du dialogue social. »

La FRAAP a déposé vendredi plusieurs préavis de grève, sur des « revendications relatives à l’organisation des directions, services et établissement administratifs publics du Pays » et les « situations professionnelles collectives ou individuelles » d’agents fonctionnaires territoriaux.

Selon le président de la FRAAP, Jean-Paul Urima, une quinzaine d’administrations sont concernées par « l’inexistence du dialogue social » : « C’est certainement provoqué par le regroupement non concerté de différents services dans des comités techniques paritaires. Certains regroupent jusqu’à 7 services, il est impossible d’instaurer un véritable dialogue social. Nous demandons au gouvernement de réorganiser. »

Les pompiers d’aéroport, « une vieille affaire qui resurgit »

La Direction de l’Aviation civile est concernée par l’un de ces préavis, « une vieille affaire qui resurgit » selon Jean-Paul Urima. « En 2017 un protocole de fin de conflit avait été signé, et jusqu’à aujourd’hui les promesses qui avaient été faites aux pompiers de l’aéroport n’ont pas été réalisées, et le seul moyen de faire entendre leur voix c’est d’aller à la grève. » Un mouvement qui pourrait potentiellement affecter les 43 aérodromes de Polynésie.

En 2017, rappelle le syndicaliste, un accord sur le service minimum des pompiers d’aéroports avait été trouvé, et « on n’est plus dans un format de réquisitions », assure-t-il. Mais ce lundi matin, aucune rencontre n’était encore prévue : les pompiers de l’aéroport veulent parler directement au ministre en charge, et non pas au directeur de l’Aviation civile.

Le syndicat tient demain mardi une conférence de presse durant laquelle seront détaillées les demandes de la FRAAP. Parmi les autres questions posées par les grévistes potentiels, « le manque de transparence sur l’utilisation de la taxe aéroportuaire versée par l’État au profit de la DAC-PF, nécessitant la mise en œuvre d’un audit », « la suspicion d’une gestion aléatoire et erratique du parc mobilier et matériel appartenant au Pays qui engendrerait des pertes financières » et « l’absence de mesures préventives en matière de risque psycho-sociaux au sein des entités administratives. »