La fusée Ariane décroche le «contrat du siècle» avec Amazon

Le contrat de 18 lancements de satellites d’Amazon par Ariane 6 est un « très bonne nouvelle pour l’Europe du spatial » et pour la Guyane, après l’arrêt des tirs de Soyouz de Kourou, a affirmé mardi le président de l’agence spatiale française (Cnes), Philippe Baptiste.

« C’est une très bonne nouvelle pour l’Europe du spatial, qui montre que les bons choix ont été faits. On a un lanceur qui va faire son premier vol dans pas longtemps et qui est compétitif sur le marché, pour moi c’est le début du grand retour de l’Europe du spatial sur les lanceurs », a réagi le président du Cnes auprès de l’AFP.

Amazon a annoncé mardi avoir attribué à Arianespace un contrat pour 18 lancements de la fusée Ariane 6, qui doit effectuer son premier vol à la fin de l’année. Pour Philippe Baptiste, « cela montre qu’Ariane 6 est un lanceur qui est au coeur du marché de demain. Il y a Amazon que l’on signe aujourd’hui, mais il y en a d’autres qui sont derrière », selon lui.

Avec ce contrat, qui prévoit six lancements par an pendant trois ans, et les quatre lancement dits « institutionnels » prévus chaque année pour les besoins des agences spatiales ou des Etats, Arianespace peut espérer « une douzaine de lancements par an ». « On va avoir 18 mois un peu compliqués entre l’arrivée d’Ariane 6, qui ne sera pas encore à pleine cadence, et la fin d’Ariane 5, mais on va y arriver, je ne suis pas du tout inquiet ».

« C’est aussi une très belle nouvelle pour le Centre spatial guyanais », dont le Cnes a la charge, a-t-il estimé.

« C’est un moment qui n’est pas facile pour la Guyane, traditionnellement on avait entre 2 et 4 lancements par an, c’était une baisse de charge, donc c’est une très, très bonne nouvelle qui arrive à partir de 2024 », selon lui.

En rétorsion aux sanctions européennes imposées à la Russie pour l’invasion de l’Ukraine, Moscou a suspendu les lancements de son lanceur Soyouz depuis la Guyane, privant le territoire d’importantes retombées économiques.

Ces contrats annoncés par Amazon sont d’une ampleur sans précédent, impliquant trois sociétés de lancements spatiaux, dont l’européenne Arianespace, pour 83 tirs de mise en orbite totalisant des milliers de satellites de sa constellation destinée à l’internet haut débit.

