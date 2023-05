La future déchetterie de la Punaruu ouvrira début 2025 au plus tard

Le projet de déchetterie de la vallée de la Punaruu était prévu pour 2021. Retardé par la crise Covid, Fenua Ma vient de lancer l’appel à la concurrence pour réaliser les travaux. Ce sera la première déchetterie de Tahiti, et son ouverture est prévue pour fin 2024 ou début 2025.

Située en face de l’actuelle structure de Fenua Ma dans la zone industrielle de la Punaruu, la première déchetterie de Tahiti devrait voir le jour à la fin de l’année 2024, voire début 2025. Ce projet, initié par l’ancien tavana de Punaauia Rony Tumahai, plébiscité par les habitants de la commune, accueillera 6 jours sur 7 les particuliers qui pourront y déposer tous types de déchets, y compris électriques et électroniques ou toxiques. La commune espère diviser par deux le coût des collectes, qui s’élève aujourd’hui à plus de 600 millions de Fcfp par an. Benoit Layrle, le directeur de Fenua Ma, envisage le début des travaux pour le second semestre.

Une convention de co-financement avait été signée en octobre 2019 entre Fenua Ma et l’Ademe, pou un tiers du budget de 200 millions, le reste étant pris en charge par le Pays et l’État dans le cadre du contrat de performance et développement (ex « contrat de projets ») et sur fonds propres de Fenua Ma. Un budget qui pourrait être dépassé, vu l’augmentation récente des matériaux de construction. Ce projet s’inscrit dans un effort plus global, car Fenua Ma a l’intention de créer une quinzaine de sites similaires sur l’île de Tahiti.