Les essais nucléaires et leurs conséquences ont inspiré les écrivains d’ici bien sûr mais aussi d’ailleurs. Que ces œuvres de fiction soient favorables aux essais ou opposées, le sujet ne laisse personne indifférent. Andréas Pfersmann les a étudié et a présenté « la littérature irradiée » ce mardi à l’université.

Andréas Pfersmann, professeur de littérature générale et comparée à l’université de la Polynésie française et membre du laboratoire EASTCO (Équipe d’accueil sociétés traditionnelles et contemporaines en Océanie), a présenté son ouvrage « La littérature irradiée » ce mardi. Il s’agit d’une recherche portant sur le traitement des essais nucléaires dans la fiction locale et internationale. Trois grands corpus ont été étudiés : les romans d’espionnage qui sont tantôt favorables aux essais et parfois opposés, les romans néo-zélandais s’inspirant des flottilles qui ont tenté de perturber les essais et les romans locaux notamment L’île des rêves écrasés de Chantal Spitz et Mutismes de Titaua Peu mais aussi les chants et les performances polynésiennes (lors de Pina’ina’i par exemple).

Le livre ne s’attarde pas sur les essais eux-mêmes, mais sur les représentations littéraires de leurs conséquences sociales, politiques, sanitaires et environnementales. « L’intérêt est de montrer à quel point cette question des essais a fasciné les écrivains et a suscité leur colère. La littérature montre la complexité des avis. Finalement ce sujet ne laisse personne indifférent », explique Andréas Pfersmann qui a été surpris de découvrir les romans d’espionnage ou encore les romans néo-zélandais et donc la quantité finalement importante d’œuvres de fictions traitant du sujet.

Cet ouvrage s’inscrit dans un programme de recherche sur l’Histoire et la mémoire des essais nucléaires en Polynésie française. Porté par la Maison des sciences de l’homme du Pacifique, en collaboration avec le centre de recherches sur les économies, les sociétés, les arts et les techniques (Université de Haute-Alsace), ce programme a pour objectif d’écrire l’histoire politique des essais nucléaires en Polynésie française. « Le partage de mémoire est essentiel pour le futur. La recherche apporte un éclairage et aucun sujet n’est tabou. Le nucléaire est un sujet important qui nous concerne tous », expliquent les chercheurs, qui mènent des enquêtes de terrain pour enregistrer la mémoire orale des acteurs du Centre d’expérimentation du Pacifique. Un ouvrage collectif, fruit de cette enquête, est prévu aux éditions Vendémiaire, des colloques vont également être organisés à l’université et à Paris. Un volet de ce programme de recherche concerne l’héritage immatériel du CEP et c’est dans ce cadre qu’Andréas Pfersmann a été sollicité pour une étude sur les réactions littéraires aux essais nucléaires en Polynésie française.