La location de scooters électriques, simple comme une appli

Depuis le mois de mars, les habitants du Grand Papeete disposent d’une nouvelle alternative de transport. Une jeune start-up du fenua « Hello Scoot' » propose la location de scooters électriques, sans clé de contact. Objectif : favoriser des déplacements plus respectueux de l’environnement.

Faciles d’utilisation, rapides, les scooters électriques proposés par Hello Scoot’ ont tout pour plaire. Le principe est simple : une fois inscrit sur l’application, chaque utilisateur peut prendre n’importe quel scooter dans la zone urbaine de Papeete. La start-up qui dispose de onze scooters dans le grand Papeete, espère en avoir quarante avant la fin de l’année. « Nous voulons dire aux gens qu’ils peuvent louer un scooter pour 10 minutes, le principe est simple et ludique », indique Arthur Ceccaldi, le gérant de la start-up Hello Scoot’. Chevaucher un scooter électrique Lime ne se fera néanmoins pas sans certaines conditions. Il faudra en effet être titulaire d’un permis B. Par ailleurs, deux casques sont inclus avec la location du scooter pour qu’un passager puisse aussi être transporté.

« Une alternative à la voiture »

Pour le consommateur, c’est un gain de temps dans la mesure où il peut se contenter d’une seule application, pour l’ensemble de ces déplacements. D’ailleurs les utilisateurs de l’application peuvent géolocaliser les scooters. Quant au paiement, il s’effectue directement dans l’application (49 francs/minute). « Le but est d’utiliser ce type de scooters pour de petits trajets dans la zone urbaine de Tahiti ».

La jeune start-up ne se limite pas seulement à la location de scooters électriques. Bientôt des vélos et trottinettes électriques seront proposés au grand public.