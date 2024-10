Installé à Orlando depuis près de quinze ans avec sa famille, Ate Tehau vit actuellement le passage de l’ouragan Milton. Ce chauffeur routier originaire de Rangiroa n’habite qu’à 120 kilomètres de Tampa, où le gros de la tempête sévit actuellement. Depuis lundi, les écoles sont fermées et une partie de la population a fui vers le nord, effrayée par les alertes tornades et les risques d’inondation. Resté sur place avec ses deux enfants, son épouse étant hospitalisée, le Polynésien s’est préparé avec minutie pour affronter une nuit à risque.

« Ça vibre de partout, c’est vraiment fort, c’est la première fois que j’entends des sifflements dans la maison ». La Floride a beau avoir l’habitude d’entendre souffler les tempêtes, Ate Tehau est particulièrement vigilant. Ce mercredi à 22 heures (18 heures à Tahiti), l’ouragan Milton souffle particulièrement fort sur Orlando, ville située à 120 kilomètres de la région de Tampa, la plus exposée, où de gros dégâts sont déjà à signaler. Joint un peu plus tôt, ce Polynésien installé en Floride depuis 2010 constate déjà « des rafales de 120 à 130 km/h et de la pluie ». « L’avantage, c’est que j’habite sur les collines, et que ma maison est située entre deux autres habitations qui la protègent », rassure-t-il. Le quartier situé en contrebas n’a déjà plus de courant et les magasins ont fermé leurs portes « même ceux qui sont habituellement ouverts 24h/24 ».

10pm EDT #Hurricane #Milton Position Update:

A Flash Flood Emergency is in effect for the Tampa Bay Area as Milton continues to move inland.

A sustained wind of 86 mph & gust of 105 mph was recently reported at a WeatherFlow station at Egmont

Channel.… pic.twitter.com/N9K2Xr8SjE

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 10, 2024