La navette Tapuae Manu IV fait sa première traversée entre Moorea et Maiao

La navette maritime Tapuae Manu 4 a été inaugurée hier. Le haut-commissaire, Éric Spitz, a participé au voyage inaugural de ce bateau qui relie Moorea à Maiao.

Au départ de Moorea, le navire Tapuae Manu 4 aux 16 mètres de long, file à présent vers Maiao. Cette nouvelle navette maritime est destinée à faire la liaison entre les deux îles en transportant davantage de passagers. Ce bateau, construit sur le chantier naval de Taravao par la société Nautisport, a été “cofinancé par l’État à hauteur de 36 millions de Fcfp, soit 36% de l’investissement total (110 millions de Fcfp)”. Le haut-commissaire, Éric Spitz, a participé mercredi au voyage inaugural de la navette maritime Tapuae Manu 4. Celle-ci, plus spacieuse, puissante et rapide que son prédécesseur, « pourra embarquer 30 passagers et disposera d’un équipage renforcé. La navette aura aussi une capacité de transport de fret allant jusqu’à 1,5 tonne. » Il s’agit en effet selon le haut-commissariat d’assurer la “continuité scolaire, les liaisons sanitaires et les évasans des habitants” ainsi que le “développement économique de l’île par le développement potentiel du tourisme journalier, ravitaillement en aliments, en eau potable, en matériaux et autres besoins”. Jusqu’à ici, la liaison maritime entre Moorea et Maiao est actuellement assurée par le Tapuae Manu 3, navire de charge acquis par la Commune en 2007 pouvant contenir 12 passagers maximum, et 16 tonnes de fret.

A Maiao, Eric Spitz, qui était notamment accompagné du vice-président, Jean-Christophe Bouissou, a été accueilli par le maire délégué de la commune associée, Tahuhu Tama Ina dans “la plus pure tradition polynésienne”. Cette visite lui a permis d’“entendre les besoins de la population, à la fois proche et isolée de Tahiti”, et de témoigner “du soutien constant de l’État aux côtés de la commune de Moorea-Maiao”. Le haut-commissaire a ensuite échangé avec les habitants de Maiao, visité les infrastructures communales (mairie annexe, école, dispensaire, cimetière, quai) et rendu hommage au défunt maire délégué, Henri Brothers, en se recueillant sur sa tombe. Une visite de la parcelle où sera prochainement implantée la centrale hybride était également au programme de la journée.

Avec communiqué.