La nouvelle directrice du CHPF a pris ses fonctions

Nommée officiellement hier en conseil des ministres, Hani Teriipaia a fait sa première visite de l’hôpital sous sa nouvelle casquette ce jeudi matin. Service des urgences, imagerie, consultation, puis rencontre avec les équipes administratives et techniques… Il s’agissait pour la directrice du CHPF d’avoir une vision d’ensemble de l’établissement.

Lire aussi : Hani Teriipaia à la tête du CHPF – « Compétente, bienveillante, une vraie meneuse d’hommes », dit Cedric Mercadal.

Au lendemain de sa nomination, Hani Teriipaia a découvert ce jeudi matin ses nouveaux bureaux. Et c’est aux côtés de son ministre de tutelle, Cédric Mercadal et du directeur général adjoint de l’hôpital que la jeune Polynésienne de 35 ans a fait ses premiers pas dans ses nouvelles fonctions. Titulaire d’un Master 2 en Santé publique et gestion des institutions de santé, elle avait obtenu son certificat d’aptitude aux fonctions de directrice d’établissement, sans pour autant viser le poste de directrice du CHPF. “Je n’avais pas cette ambition précise, mais tout ce que je sais, c’est que là où je peux contribuer pour notre Pays, je le ferai. Bien sûr, on n’est jamais certain d’y arriver, mais j’y crois fort. En tout cas, je vais faire mon maximum pour que notre population soit bien accueillie et que les soins soient continus et d’excellente qualité ici.”

Il faut dire que l’ancienne directrice de l’Arass va devoir s’attaquer à un gros chantier puisqu’elle hérite d’un établissement en souffrance, financièrement et humainement, avec notamment un budget déficitaire de 4 milliards et un manque important de ressources humaines. Des difficultés dont elle est consciente mais qui ne semblent pas l’effrayer. “En accord avec le ministre, le premier gros chantier, c’est bien de faire un toit, du moins s’occuper du bâtiment, de l’état immobilier. Ensuite, les problèmes de ressources humaines à améliorer. Il y a aussi tout ce qui est modernisation des systèmes, des outils, explique la nouvelle directrice. Avec le personnel de l’hôpital, on va aussi voir quelles sont les difficultés que l’on peut résoudre petit à petit.”

Pour atteindre ces objectifs, Hani Teriipaia dit d’ores et déjà pouvoir s’appuyer sur le projet d’établissement conçu par Claude Panero et les instances décisionnelles du CHPF. Reste aussi à trouver le futur président de sa Commission médicale d’établissement (CME). Un poste important donnant une place au conseil d’administration qui jusque-là n’attirait pas de candidat.