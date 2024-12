La Nouvelle-Zélande dit non au passeport des îles Cook

Wellington a rejeté une proposition du Premier ministre des îles Cook qui souhaitait que son pays, associé à la Nouvelle-Zélande, puisse créer sa propre citoyenneté et ses propres passeports. Et indiqué que si les Cook persistaient dans cette voie, la Nouvelle-Zélande était ouverte à des discussions sur une accession à la pleine indépendance. Mark Brown a promptement rétropédalé.

Les îles Cook n’auront ni citoyenneté ni passeport spécifique tant qu’elles ne seront pas totalement indépendantes, a déclaré dimanche dernier le ministre des Affaires étrangères de Nouvelle-Zélande, Winston Peters, en réponse aux demandes de Mark Brown, Premier ministre des Cook, qui défend l’idée depuis plusieurs années et qui aurait bien aimé la voir aboutir en 2025, pour le 60e anniversaire de l’association avec son voisin kiwi. « S’il veut créer un passeport différent et une citoyenneté, alors il défend l’indépendance par rapport à la Nouvelle-Zélande. Le Premier ministre Brown doit être clair avec sa population : ils peuvent avoir un passeport des Cook ou un passeport de Nouvelle-Zélande… ils ne peuvent pas avoir les deux. »

Une déclaration qui met fin à plusieurs mois de tensions entre les deux pays. Mark Brown cherchait à convaincre son homologue néo-zélandais Christopher Luxon d’autoriser les îles Cook à délivrer des passeports, créant ainsi une citoyenneté spécifique aux Cook. « La renaissance des cultures du Pacifique, et particulièrement de la culture polynésienne en termes de langues, d’arts, de sports, de proximité avec notre terre et nos traditions, renforce le désir de notre peuple de s’identifier comme citoyens des Cook », avait déclaré Mark Brown, tout en voulant conserver le statut spécial de pays associé à la Nouvelle-Zélande. Une initiative soutenue par le parlement des îles Cook.

Pas de changement sans référendum

Les échanges entre les deux gouvernements ont été révélés la semaine dernière par 1news. Christopher Luxon a affirmé à Mark Brown que s’il persistait dans sa demande, les îles Cook devraient devenir indépendantes, et que la Nouvelle-Zélande est prête à en discuter. Dans un courrier peu après, le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères précisait : « Toute proposition pour changer les fondamentaux devra se faire avec l’accord des deux parties, et devrait également être soumise à la population des îles Cook par référendum. »

Pays associé à la Nouvelle-Zélande depuis 1965, les îles Cook se gouvernent seules ; elles sont reconnues comme souveraines et indépendantes par de nombreux pays avec qui des relations diplomatiques ont été établies. Mais la Nouvelle-Zelande a l’obligation constitutionnelle de répondre aux demandes d’assistance en matière de défense, d’Affaires étrangères et d’aide humanitaire. La santé, l’éducation, le tourisme et les infrastructures sont lourdement dépendants des apports budgétaires de la Nouvelle-Zélande. Les îles Cook comptent 15 000 résidents mais la diaspora en Nouvelle-Zélande compte, elle, plus de 100 000 personnes. De nombreux résidents des Cook, interrogés par 1news, se sont déclarés mécontents de cette initiative de leur Premier ministre sans consultation préalable, et pointé que la liberté de mouvement entre les deux pays était « inestimable », particulièrement en matière d’accès aux soins.

Mark Brown a fini par déclarer que son gouvernement « ne mettra rien en œuvre qui puisse affecter notre statut en tant qu’un des quatre pays qui constituent le royaume de Nouvelle-Zélande » qui comprend, outre Aotearoa, le territoire de Tokelau et deux pays associés, les îles Cook et Niue.