La passerelle de Taina ouverte au public

La passerelle piétonne de Taina a été inauguré lundi matin. Annoncée en janvier 2016, elle a été installée en mars 2018, non sans quelques soucis de circulation. Le public peut maintenant y avoir accès.

La passerelle piétonne de Taina a été inauguré lundi matin par le ministre de l’équipement, René Temeharo, et le maire de Punaauia, Rony Tumahai. L’annonce de l’installation de cette passerelle entre la marina et le lotissement Taina avait été faite en janvier 2016, mais faisait partie du programme d’aménagement allant de Outumaoro au tunnel de la mairie débuté en 2014. Les travaux ont débuté en octobre 2016 et la passerelle a finalement été installée en mars 2018, avec notamment un épisode de circulation particulièrement important durant le weekend.

Maintenant installée, la passerelle de 42 mètres de long va permettre aux piétons de traverser les quatre voies de circulation en toute sécurité. Un aménagement routier a également été réalisé pour permettre aux transports en commun de déposer les scolaires se rendant à la piscine de la marina. Les personnes à mobilité réduite devront attendre la phase de remise en état des feux déjà en place pour pouvoir traverser à ce niveau.

Le coût total des travaux est de 152 millions de Fcfp.