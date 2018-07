14 millions de Fcfp pour innover dans le tourisme

Le ministère du Tourisme a lancé lundi après-midi la troisième édition de son concours de « création et développement économique des entreprises ». Sept projets se partageront 14 millions de Fcfp. Le Pays souhaite mettre à l’honneur le tourisme durable, culturel et les nouvelles technologiques.

La troisième édition du concours de « Création et développement économique des entreprises dans le domaine du Tourisme » a été lancé lundi après-midi par la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau. Les projets participants doivent mettre en valeur des offres touristiques nouvelles, créer des emplois durables, développer une nouvelle clientèle, valoriser le patrimoine naturel et culturel, et aussi créer de nouveaux outils d’information et de communication mettant en valeur le patrimoine touristique.

Comme pour les précédentes éditions, les lauréats seront soutenus à la fois financièrement, grâce au prix obtenu, mais aussi techniquement et administrativement pour la réalisation des projets.

Ce sont en tout 14 millions de Fcfp qui seront répartis entre sept lauréats : 5 millions Fcfp pour le premier, 4 millions de Fcfp pour le deuxième, 3 millions de Fcfp pour le troisième, et 500 000 Fcfp du quatrième au septième. Les candidats ont jusqu’au 7 septembre 2018 pour déposer leur projet. Des auditions sont programmée les 17 et 18 septembre et la remise des prix se fera le 27 septembre, lors de la Journée du tourisme.

Un jury composé d’un représentant du ministère du Tourisme, du vice-président, du ministre de la Culture et de l’environnement, du directeur de la CCISM, du chef du service du tourisme, du directeur de la Sofidep, du Pdg d’Air Tahiti Nui et du président du Syndicat des agences de voyages de la Polynésie française départagera les différents projets.

A noter que le lauréat de l’an dernier, Denis Kaimuko, a commencé la commercialisation de son activité, Marquises Diving, il y a plus d’1 mois. Le Tahiti Tourisme a organisé un voyage avec des tours opérateurs français et belges. Denis Kaimuko de Marquises Diving signera bientôt une convention avec l’Aranui.

Ci-dessous le dossier d’inscription