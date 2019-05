La Polynésie a déjà atteint son jour de dépassement

La Polynésie a atteint le 27 mai dernier son jour de dépassement. Autrement dit, depuis lundi le fenua vit à crédit de ses ressources… En 2018, ce jour avait été fixé au 30 mai.

Chaque année, l’ONG Global Footprint Network calcule le jour où l’ensemble de la planète atteint son jour de dépassement, c’est-à-dire la consommation de l’ensemble des ressources fournies en une année par la nature. Le calcul se fait en comparant l’empreinte écologique d’un pays (la place des terres de culture, l’élevage de bétail, la consommation en pêche, les zones occupés par des logements…) avec la surface terrestre et marine. Et chaque année ce jour arrive de plus en plus tôt dans l’année, notamment pour les grands pays consommateurs. En France il a été fixé au 15 mai. Au fenua, le jour de dépassement est arrivé le 27 mai dernier, soit 3 jours plus tôt qu’en 2018, a indiqué Earth Hour Tahiti sur sa page Facebook. Résultat, la Polynésie vit depuis une semaine à crédit, comme l’explique Jerry Biret.

Alors est-il possible de ralentir l’arrivée du jour de dépassement ? Que faut-il faire pour ne plus consommer en cinq mois ce que la nature peut offrir sur une année ? Il faut repenser la société dans laquelle on vit, et chacun à son échelle prendre conscience de l’impact de chacune de nos consommations.