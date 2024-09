La Polynésie est la « bonne élève des Outre-mer », dit Moetai Brotherson

Le président du Pays va se rendre à Paris dans la première semaine d’octobre pour une prise de contact avec le nouveau gouvernement central. Le ministre des Outre-mer, dont le budget 2025 sera réduit de presque 10%, est confronté à des territoires en crise, ce qui fait dire à Moetai Brotherson qu’« on est finalement le bon élève des Outre-mer » tant sur le plan économique que social. Il ira ensuite à New York où le cas de la Polynésie française sera entendu le 10 octobre par la Quatrième commission.

Moetai Brotherson s’apprête à s’envoler pour Paris et New York. Du 1er au 6 octobre il sera à Paris , où il a demandé à rencontrer François-Noël Buffet, le nouveau ministre des Outre-mer. « C’est quelqu’un qui connaît les Outre-mer, contrairement à certain de ses prédécesseurs, dit le président du Pays qui l’a rencontré en avril dernier dans le cadre de la mission d’information de la commission des lois du Sénat sur l’évolution institutionnelle. Je n’ai pas de raisons de penser que ça ne se passera pas bien avec ce nouveau ministre. »

« Malgré tout », le fenua ne va pas si mal

Toutefois, Moetai Brotherson reconnaît que la Polynésie ne sera probablement pas au premier rang des priorités de François-Noël Buffet, qui prend ses fonctions alors que son ministère va subir une cupe budgétaire de presque 10% et que plusieurs territoires – la Nouvelle-Calédonie, Mayotte ou encore la Martinique – sont en « crise profonde ».

L’occasion de redire, d’une autre façon, que tout ne va pas si mal en Polynésie. Ou que quand on se compare, on se console. « C’est un peu le paradoxe qui est le nôtre aujourd’hui, dit-il, c’est qu’on est finalement le bon élève des Outre-mer, on a une économie qui malgré tout se porte bien, on a une situation sociale qui malgré tout est positive. »

Mais le président du Pays « ne se fait pas de souci » : « Nous avons signé les conventions essentielles avant la dissolution de l’Assemblée nationale et la période d’attente du nouveau gouvernement, on a encore quelques conventions à renouveler mais sur lesquelles le travail avance bien », assure-t-il.

La Polynésie française à l’ordre du jour de la 4e Commission de l’ONU le 10 octobre

Moetai Brotherson se rendra ensuite à New York pour la session de la 4e Commission de l’ONU qui entendra les pétitionnaires polynésiens le 10 octobre. Le Tavini prévoit d’y envoyer une délégation de 17 personnes, sans compter les éventuels membres de l’Église protestante ma’ohi qui pourraient faire le voyage aussi.