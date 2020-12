La Polynésie passe la barre des 100 morts et des 16 000 cas

La Direction de la santé a annoncé que trois patients atteints du Covid étaient décédés ces dernières 24 heures, portant à 101 le nombre de victimes polynésiennes de l’épidémie.

Avec 144 nouveaux cas en 24 heures et 583 sur 7 jours, le rythme des contaminations continue pourtant sa décélération. Début décembre, les autorités comptaient un millier de nouveaux cas hebdomadaires, et jusqu’à 2 500 début novembre.

Comme le notaient hier les spécialistes de la plateforme Covid cette accalmie se traduit beaucoup plus lentement dans les chiffres des hospitalisations et des décès. L’amélioration, pourtant est bien là : l’hôpital ne compte plus que 54 hospitalisations en filière Covid (contre 70 à 80 début décembre, et jusqu’à une centaine mi-novembre), dont 19 en service de réanimation. Il faut remonter à la mi-octobre pour trouver un taux d’occupation aussi bas dans le service, mais ces dernières semaines ont montré que ces chiffres peuvent fluctuer rapidement.

À noter enfin que, malgré la gravité du bilan sanitaire et humain de l’épidémie, la Polynésie fait partie des pays les plus épargnés. Tant au niveau du taux de létalité de la maladie (0,6% de décès parmi les cas positifs contre 2.4% en France et 1.8% aux Etats-Unis, qui dépistent pourtant beaucoup plus) et le taux de mortalité du Covid en Polynésie (36 morts pour 100 000 habitants au fenua, contre 88 en France et 94 aux États-Unis).