La Polynésie va découvrir ses nouvelles pièces mercredi

La nouvelle gamme des pièces du franc Pacifique sera mise en circulation à partir du mercredi 1er septembre 2021. La période transitoire pendant laquelle les anciennes et les nouvelles pièces seront toutes acceptées dans les commerce s’achèvera le 31 mai 2022. D’ici là, il est demandé à la population d’utiliser en priorité les anciennes pièces lors des paiements.

On a tous un bol ou une boîte remplis de tota, particulièrement les pièces de 1 et 2 francs qu’on utilise rarement… et bien il est temps de les sortir des portes-monnaies, en magasin ou à la banque car elles vont être complètement retirées de la circulation d’ici au 31 mai 2022. Et attention, les autres pièces vont être remplacées : à partir de mercredi 1er septembre, une toute nouvelle gamme de pièces viendra remplacer l’ancienne petit à petit. L’objectif est de faire une mise à jour, comme cela a été le cas des billets il y a quelques années. L’ancienne gamme est devenue obsolète et ne répond plus aux standards internationaux. Les nouvelles pièces seront plus légères et donc plus économiques, et composées de cuivre et de nickel et non plus d’aluminium, donc plus écologiques. Quelques containers de pièces de 1 et 2 francs – elles représentent 61% des pièces en circulation – ont déjà été envoyés à la Monnaie de Paris pour être fondues et en récupérer l’aluminium et le nickel. La nouveauté c’est la pièce de 200 francs qui viendra diminuer la quantité de pièces utilisées pour payer. Elles seront communes à Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

Des changements dans la façon de payer à partir du 1er septembre

Pendant la période transitoire du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022, quelques changements sont à prendre en compte. La règle de l’arrondi va s’appliquer au moment de passer en caisse si le paiement se fait en espèces et que l’acheteur ne dispose pas de l’appoint : si le montant du panier se termine par 1 ou 2, le montant de la facture est arrondi au 0 inférieur, s’il se termine par 6 et 7, l’arrondi se fera au 5 inférieur. De la même manière, si le montant se termine par 3 ou 4 l’arrondi se fait au 5 supérieur, s’il se termine par 8 ou 9, l’arrondi se fait au 0 supérieur. En revanche, pas d’arrondi pour les paiements par carte bancaire qui se feront au franc près.

L’Institut d’émission d’Outre-mer demande à la population d’utiliser en priorité les pièces de 1 et 2 francs et l’ensemble des anciennes pièces lors d’un paiement en espèces. À partir du 1er juin 2022, nos pièces actuelles ne seront plus acceptées en magasin. Et pour les philatélistes, Fare Rata prépare une émission d’un carnet de 6 timbres à 100 Fcfp, reproduisant les nouvelles pièces.