La rentrée scolaire sera virtuelle

Compte tenu de la prolongation du confinement général jusqu’au 15 avril 2020, la continuité pédagogique sera déployée en Polynésie française à compter du lundi 6 avril, jour de retour de vacances. Internet et chaînes de télévision devraient être mises à contribution pour reprendre les cours en période de confinement, à la maison.

L’ensemble des professeurs, les directeurs d’école, les chefs d’établissement et les inspecteurs du 1er et du 2nd degrés y travaillent depuis le début de la crise sanitaire, en lien avec les services de la DGEE (Direction générale de l’Education et des enseignements) et du vice-rectorat.

Avant la décision de fermer les établissements par anticipation sur les vacances de Pâques, le 18 mars dernier, la ministre de l’Éducation avait d’ailleurs déjà évoqué ce mode de fonctionnement à partir du 6 avril, jour de la rentrée. Les élèves auront sans doute des cours par Internet et pourront suivre également des « capsules » qui seront diffusées à la télévision.

Une information générale aux parents sera communiquée le jeudi 2 avril pour préciser les modalités de mise en œuvre de cette continuité pédagogique.