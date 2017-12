La Ronde Tahitienne meilleur évènement touristique 2017

Le Président Edouard Fritch et la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, ont annoncé vendredi soir, à la Présidence, les lauréats de la 1ère édition des Trophées du tourisme. Le prix de la meilleure innovation a été décerné à Okeanos Pearl, le premier catamaran à propulsion électrique-solaire en Polynésie française, conçu par Soel Yachts, tandis que le prix de la meilleure initiative éco-responsable a été attribué au Cocoperle Lodge. Le prix du meilleur événement touristique 2017 est revenu à l’épreuve de cyclisme, La Ronde Tahitienne, le prix du public (vote via Facebook) à Aito Rando, tandis que le coup de cœur du jury est venu récompenser Moorea maori tours.

Lancés en septembre dernier, les Trophées du Tourisme s’inscrivent dans une dynamique autour du message fort suivant : « Nous sommes la Polynésie ; Nous sommes la richesse du tourisme ; Le tourisme est notre richesse ». « L’ambition de cette première édition était de mobiliser à la fois les professionnels du tourisme et la population afin de montrer l’intérêt et la diversité d’un secteur dynamique et porteur, tout en distinguant les initiatives touristiques innovantes », a souligné le président dans son discours.

« Nous mettons les Polynésiens, les acteurs du tourisme que vous êtes, au cœur de notre développement qui ne peut se faire sans les femmes et les hommes de ce Pays. Ce soir, c’est l’occasion pour mon Gouvernement et moi-même de vous dire Merci, Mauruuru, de vous distinguer, de saluer votre travail, individuel et collectif », a ajouté le Président.

« La croissance est au rendez-vous depuis plus de 3 ans et les perspectives sont très prometteuses. Notre destination est de plus en plus attractive. Ces résultats très encourageants nous les devons aux efforts conjoints des acteurs de l’ensemble de la filière », a également indiqué le Président. Ainsi, une nouvelle hausse significative dans le secteur de la croisière est attendue en 2018 avec près de 1100 escales et le ciel polynésien est très convoité avec l’arrivée en mai prochain de French Blue puis en novembre 2018 de United Airlines, en complément d’Air Tahiti Nui et Air France qui desservent les marchés européens et américains.

D’après communiqué.