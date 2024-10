La Tahiti Fashion Week fête ses 10 ans

Création de mode, défilés et concours de mannequins, c’est la recette à succès d’Alberto Vivian qui organise cette année la 10e édition du rendez-vous mode de l’année : la Tahiti Fashion Week. L’événement aura lieu du 23 au 25 octobre à l’Intercontinental Tahiti avec, en guest star, Hubert Barrère, directeur artistique de la maison Lesage.

Une décennie, plus de 163 créateurs mis en avant depuis 2014, et la révélation de plusieurs dizaines de mannequins locaux… la Tahiti Fashion Week d’Alberto Vivian prend un peu plus d’ampleur chaque année. « On est en Polynésie et aujourd’hui des gens de tout le Pacifique Sud nous contactent pour participer, donc le bilan est plus que positif », se réjouit la cheville ouvrière de l’événement. Pour cette édition anniversaire, trois soirées sont programmées, avec des défilés mettant en avant les œuvres d’une quarantaine de créateurs. Parmi les incontournables : Gaëlle F, Milani Création ou encore Aloha et Taravana.

Hubert Barrère en guest star

Mais cette année, on pourra également découvrir des artisans venus de Hawaii, de Nouvelle-Zélande, des îles Cook et de Nouvelle-Calédonie. Comme à chaque édition, il y aura aussi une guest star, et cette fois c’est Hubert Barrère, corsetier et directeur artistique de la maison Lesage, qui viendra partager son expertise. « La vie est trop courte pour tout apprendre, donc c’est bien qu’on aie des gens de l’extérieur qui viennent montrer leur savoir-faire et vice-versa, explique Alberto Vivian. Il y a sûrement des choses à apprendre de Tahiti, mais bon, Lesage, je pense que c’est plutôt nous qui avons quelque chose à apprendre, car il faut quand même arrêter de se prendre pour le pito du monde ! »

De plus en plus de jeunes

Avec dix ans d’expérience derrière lui, Alberto Vivian observe avec fierté la progression de la mode en Polynésie : « Il y a beaucoup d’évolution, point de vue création, confie-t-il. Après, c’est vrai qu’à Tahiti, on parle souvent d’artisanat de bijouterie avec tout ce qui est nacre et perle, mais la couture, c’est une partie très importante de la culture ». Un autre constat important selon lui, « de plus en plus de jeunes se lancent dans la couture et la mode », mais ils ont besoin de davantage de soutien. Celui « du Pays » mais aussi « des vieux » car les jeunes sans l’expérience des plus âgés « ne serviront à rien », dit -il encore.

Rendez-vous donc du 23 au 25 octobre à l’Intercontinental Tahiti pour découvrir les œuvres et les tendances des créateurs de cette édition 2024. À noter enfin, enfin que cette année elles sont douze Polynésiennes à tenter leur chance pour remporter un contrat de mannequins avec l’agence Brave Models de Milan. Les billets pour cet événement sont disponibles sur ticket-pacific.pf.