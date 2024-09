D’abord annulée en mai, finalement reprogrammée du 16 au 20 septembre, la Tahiti Pearl Regatta veut virer de bord, cette année. La Fédération Tahitienne de Voile, qui a repris en main propre l’organisation de cette 20e édition, regrette que la population des Raromatai ait été « mise à l’écart » de l’évènement ces dernières années. Elle prévoit des soirées et journée portes ouvertes à terre à Uturoa et à Taha’a. Le nouveau format n’a pas encore convaincu tout le monde : seule une dizaine d’équipages sont pour l’instant inscrits.

On y est. Le départ de la Tahiti Pearl Regatta, désormais traditionnelle régate des îles Sous-le-vent, sera bel et bien donné le lundi 16 septembre. Tenue traditionnellement au mois de mai, elle aura lieu cette fois avec quatre mois de retard, en pleine semaine de vacances scolaires. Un choix assumé par la Fédération Tahitienne de voile, qui a repris cette année la pleine organisation de l’événement jusque là délégué à l’agence Archipelagoes. Des organisateurs qui avaient, après une édition des 20 ans réussie en 2023, choisi de faire une pause cette année pour retravailler le format de cette TPR, et la rendre plus attractive au long terme. La FTV, d’abord dans la même optique, avait finalement décidé de maintenir l’évènement, quitte à le décaler… Et à le reprendre en main propre, aidée d’une agence d’évènementiel de la place. Au programme : quatre jours de courses dans les lagons de Raiatea et Taha’a, mais surtout une « journée portes ouvertes et découverte » dédiée à la population des Raromatai.

« On avait plus de rapport avec la population, on était dans notre coin »

Une manière de « renouer » avec les habitants des îles qui, selon les organisateurs, ont été « mis à l’écart » de l’événement depuis le Covid, puisque les participants se retrouvaient au motu Céran après chaque étape. « On n’avait plus de rapport avec la population, on était dans notre coin », regrette Didier Arnould, président de la fédération. Il a donc voulu « changer les choses » en organisant les soirées à Raiatea même, pour « inviter la population à venir ». La soirée d’ouverture doit avoir lieu le 16 septembre à bord du Hwaiki Nui, à Uturoa, la journée porte ouverte, le 18 septembre à la Gare maritime, et la soirée de clôture le 20 à la Marina Iti de Taha’a. Du changement aussi au niveau des épreuves, puisque les départs auront lieu dans le lagon de Uturoa, avec des courses organisées de façon à ce que la population soit aussi impliquée.

Les inscriptions ouvertes jusqu’au jour J

Ces changements ou le nouveau calendrier ont-ils déplu ? En tout cas l’événement, qui réunit habituellement une quarantaine d’équipages, ne compte qu’une dizaine d’inscrits à une semaine du premier départ. Mais pas d’inquiétude, assure le président : « C’est juste que les dates changent, ça surprend certains parce que c’est la rentrée des classes. C’est une organisation différente. Mais on est confiants de toute façon… J’ai encore eu des coups de fil de gens qui vont s’inscrire. Je connais les voileux, et c’est toujours au dernier moment qu’ils s’inscrivent. »

L’important, pour le responsable, c’est que la météo et le vent soient au rendez-vous et les prévisions sont de ce côté là optimistes : la 20e édition de la TPR devrait se tenir, du 16 au 20 septembre, dans des conditions « idéales ».