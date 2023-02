La Tahiti Pride Week : cocktails, soirées drag et projections à partir de lundi

L’association Cousins Cousines organise la semaine prochaine la Tahiti Pride Week, avec un programme chargé, pour célébrer « la liberté de vivre et d’aimer » des LGBTQIA+ polynésiens. Entre rendez-vous de sensibilisation et d’information, et rendez-vous festifs, cette première gay pride à Tahiti ambitionne de « changer le regard » sur la communauté.

Donner plus de visibilité à la communauté LGBTQIA+ au fenua, en espérant « changer le regard sur la communauté », c’est l’objectif de cette première « semaine des fiertés », la Tahiti Pride Week, qu’organise l’association Cousins Cousines, dit son président Karel Luciani.

« On reçoit trop de personnes qui sont en souffrance, on dit ça suffit, » dit Karel Luciani. Les festivités commenceront lundi par un cocktail au siège de l’association, place de la Cathédrale, pour faire connaître ce lieu.

Plusieurs films et séries très récents seront projetés au cinéma Hollywood durant la semaine : L’Immensità avec Penelope Cruz dans le rôle d’un mère des années 70 confrontée à la crise d’identité de sa fille adolescente ; Chair Tendre une série sur un garçon né intersexué qui doit décider de se faire opérer ou pas ; et Bros, une comédie américaine sur la rencontre de deux hommes.

À noter aussi, une exposition à l’assemblée mardi, des ateliers, stands d’information et tests au Parc Bougainville mercredi, et un café « L’enfant et sa famille LGBT » à la maison de l’enfance de Faa’a jeudi.

La première Tahiti Pride Week sera aussi festive, avec des drag shows mercredi et jeudi où se produira une célébrité de Nouvelle-Calédonie, Lidzy Komandement, grâce au soutien de Air Câlin.