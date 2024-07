La traversière Papeno’o – Mataiea coupée deux jours du fait d’une « menace d’effondrement »

Marama Nui doit mener en urgence, ce jeudi et ce vendredi, des travaux de réfection de la piste, entre Mataeia et le lac Vaihiria. Une portion située au dessus du premier barrage menace de s’effondrer. Les dates de chantier pourraient évoluer en cas de mauvaises conditions météorologiques.



Les travaux de sécurisation doivent porter sur une portion d’une douzaine de mètres qui surplombe le barrage Vaihiria 1, environ 7 kilomètres au-dessus de la route de ceinture, côté Mataeia, et 4 kilomètres en aval du lac Vaihiria. « Ces travaux, de nature urgente, n’étaient pas prévus », précise Marama Nui. Les équipes de la filiale d’EDT-Engie ont constaté une « menace d’effondrement » de la piste et déjà engagé des travaux. Après le cloutage de la paroi, il faudra couler une dalle bétonnée sur la crête, sur une longueur de 12 mètres. La portion de la piste sera donc fermée à la circulation les jeudi 4 et vendredi 5 juillet, des dates qui peuvent être amenées à changer en cas de mauvaise météo. Pendant le chantier, « la traversière ne permettra donc plus de relier Papeno’o et Mataiea », précise Marama Nui.

Avec communiqué