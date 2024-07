Hippisme : record de participation sur la course en pareo

Dimanche dernier, l’hippodrome de Pirae accueillait la première journée des courses hippiques du Heiva. Cette édition, marquée par la victoire de Keala et son jockey Louise Morot, a vu neuf chevaux prendre le départ de l’épreuve en pareo. Un chiffre encourageant qui pousse l’Association hippique de Polynésie française à revoir son programme pour la prochaine journée des festivités de juillet. Ainsi, le 14 juillet, ce ne sera pas une mais deux courses en pareo qui auront lieu sur le site du Domaine Labbé.

Comme chaque année, l’Association hippique de Polynésie française organise, à l’occasion des festivités culturelles de juillet, ses traditionnelles épreuves. Lors de cette première journée, le programme comprenait une course au galop sur 800 m, le trot attelé sur 2 200 m, le Galop A et B sur 1 300 m, et l’amble attelé sur 2 200 m. Mais l’épreuve la plus attendue était la course en pareo sur 800 m. Avec neuf chevaux au départ, cette course a vu une participation « exceptionnellement élevée » selon les organisateurs. « Généralement, il n’y a que cinq à six montures qui participent à cette course, » se réjouit Alain Santoni, représentant de l’association, soulignant que le travail de promotion porte ses fruits. Sur cette épreuve c’est Keala qui a été le plus rapide sur cette épreuve.

Encourager l’élevage local

Et puis la journée a aussi été enrichie par la participation de chevaux venus des îles, notamment de Rurutu et de Moorea. Les organisateurs mettent aussi en avant la présence accrue de purs-sangs sur les épreuves du calendrier. Un constat encourageant, preuve que le travail en faveur de l’élevage local porte ses fruits puisque l’association y voit « un signe positif de développement et de promotion » de cette filière. La prochaine journée des courses du Heiva est prévue pour le 14 juillet prochain. Le succès de ce premier rendez-vous motive l’association à organiser cette année deux courses en pareo plutôt qu’une. Le rendez-vous est donc pris et les passionnés sont attendus nombreux pour assister à de nouveaux exploits.