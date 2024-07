L’Abbé Pierre accusé par plusieurs femmes d’agressions sexuelles

L’Abbé Pierre est accusé, dans un rapport, d’agressions sexuelles par plusieurs femmes, ont annoncé Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre ce mercredi 17 juillet. Les précisions de notre partenaire RTL.

Plusieurs femmes accusent, dans un rapport, l’Abbé Pierre d’agressions sexuelles, ont annoncé ce mercredi 17 juillet Emmaüs International, Emmaüs France et la Fondation Abbé Pierre. Les faits auraient été commis entre la fin des années 1970 et 2005. « Nos organisations saluent le courage des personnes qui ont témoigné et permis, par leur parole, de mettre au jour ces réalités, nous les croyons », écrivent les trois organisations dans un communiqué commun. L’Abbé Pierre, de son vrai nom Henri Grouès, est décédé en 2007.

Le rapport met en avant le témoignage de sept femmes, dont l’une d’entre elles était mineure au moment des faits. Plusieurs autres femmes auraient subi des faits similaires, selon le rapport, mais elles n’ont pas pu être entendues.

« Parmi les personnes entendues en entretien, deux personnes déclarent avoir subi des comportements inadaptés d’ordre personnel qui les ont mises mal à l’aise. Une personne décrit une proposition sexuelle qui l’a mise mal à l’aise. Une personne décrit des propos répétés à connotation sexuelle qui l’ont mise mal à l’aise », résume le rapport. « Cinq personnes décrivent des faits de contacts non sollicités sur une zone sexuelle, trois d’entre elles ont également subi des tentatives de contacts physiques non sollicités. L’une d’entre elle déclare qu’elle était mineure au moment des premiers faits (16 à 17 ans). »

L’Église catholique évoque sa « honte »

À la suite de la publication de ce communiqué, l’Église catholique en France a rapidement réagi sur X (ex-Twitter) en exprimant sa « douleur ». La Conférence des évêques de France « tient à assurer les personnes victimes de sa profonde compassion et de sa honte que de tels faits puissent être commis par un prêtre », indique-t-elle dans son texte.

Si l’instance évoque l’héritage de l’Abbé Pierre, évoquant notamment son « impact remarquable » en France et dans le monde, elle ne cautionne toutefois pas de tels actes. « Mais sa position ne saurait dispenser du travail de vérité nécessaire, que vient de réaliser Emmaüs avec clarté et courage, en se mettant à l’écoute des personnes plaignantes et en menant cette enquête dont le rapport vient d’être publié », écrit ainsi l’Église catholique. Celle-ci réaffirme sa « détermination à se mobiliser pour faire de l’Église une maison sûre ».

