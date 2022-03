L’Adie « plus proche des entrepreneurs »

L’Adie a présenté son bilan d’activité de l’année 2021 à ses partenaires ainsi que son plan stratégique 2022-2024. Elle a accompagné 1 964 nouveaux entrepreneurs soit 13% de plus qu’en 2020, et 2 837 entreprises qui rencontraient des difficultés liées au Covid.

L’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) Polynésie s’est implantée en 2009 au fenua et y défend depuis « l’idée que chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur, s’il a accès à un crédit et à un accompagnement professionnel. » Son plan stratégique 2022-2024 dessine une Adie Polynésie « plus proche des entrepreneurs, militante, plus efficace et plus collaborative ». L’Adie veut notamment encourager les porteurs de projets à y intégrer des outils en accord avec les objectifs de transition énergétique. Elle souhaite aussi continuer à étendre son réseau de bénévoles pour fournir toujours plus de conseils pertinents aux entrepreneurs débutants.

Ce jeudi 24 mars, elle a conduit son comité de pilotage et présenté à ses partenaires publics et privés le bilan de son année 2021. « En 2021, l’Adie a permis à 1 964 personnes de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale soit 13% de plus par rapport à l’année 2020. Ce qui représentent près de 1,2 milliards de francs pacifiques injectés dans l’économie locale. » Seulement 10% des entreprises aidées par l’Adie ont du cesser leur activité suite à la crise sanitaire.

La structure a également développé son activité d’accompagnement au cours du confinement. Du côté des entreprises existantes, l’Adie a accompagné 2 837 entreprises « pour les aider à surmonter la crise de la COVID-19 » dans leurs démarches concernant l’éligibilité aux aides du Pays et de l’État, le rééchelonnement des prêts des clients et la possibilité d’obtenir des aides financières. L’Adie prouve ainsi, s’il en était besoin, la pertinence de son action pour construire solidairement une économie résiliente.

240322_Présentation Comité de pilotage des partenaires de l’Adie