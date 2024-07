L’agriculture en Polynésie française, entre tradition et innovation : un livre pour comprendre et prévoir

Anthony Tchekemian, enseignant-chercheur à l’Université de la Polynésie française en géographie humaine, géopolitique et aménagement du territoire, vient de publier un livre. L’agriculture tropicale en milieu insulaire, entre tradition et innovation, édité aux Presses universitaires des Antilles, est préfacé par le ministre de l’Agriculture Taivini Teai. Il fait un état des lieux du secteur et présente les défis, les évolutions, les enjeux, qui l’attendent.

Objectif de l’enseignant-chercheur : partager son travail et contribuer aux connaissances du secteur agricole. Anthony Tchekemian, enseignant-chercheur à l’Université de la Polynésie française en géographie humaine, géopolitique et aménagement du territoire, vient de publier un livre. L’agriculture tropicale en milieu insulaire, entre tradition et innovation, est édité aux Presses universitaires des Antilles. Il utilise les données du recensement agricole de l’ISPF, mais il est aussi allé à la rencontre des professionnels, agriculteurs ou acteurs agissant de près ou de loin dans le secteur. Dans son livre, il commence par dresser un état des lieux de l’agriculture en Polynésie française avant d’aborder les systèmes de production et leurs enjeux. Une troisième partie décrit la diversité géographique, culturelle et sociale du territoire à travers notamment des monographies de plusieurs îles et atolls (Tahiti, Moorea, Tahaa, Rurutu, Rangiroa et Nuku Hiva), donnant un exemple au moins par archipel. « J’ai pris systématiquement un terrain d’étude : une île, un atoll, représentatif des problématiques agricoles, rurales, artisanales, dans chaque archipel. Il y a quelque chose qui ressort : elle est entre tradition et innovation. Je trouve ça très intéressant. Il y a beaucoup de possibilités pour le futur. Il y a une grande diversité et une grande richesse dans les pratiques agricoles et artisanales. »

Et pourtant malgré ces possibilités et cette richesse, le secteur n’attire plus. Le dernier recensement fait état de 6 000 emplois en moins dans le secteur en dix ans. Un manque peut-être d’engagement de la part des acteurs locaux qui n’accompagnent pas suffisamment les personnes souhaitant se lancer. « Pour les jeunes agriculteurs en Polynésie française, et notamment ceux dont les parents ne sont pas issus de la profession, il leur faut un capital de départ. C’est globalement une condition sine qua non pour devenir chef d’exploitation. C’est un métier passionnant, très difficile, mais il faut aider davantage à l’installation des jeunes agriculteurs. »

Un manque de financement mais aussi de terres. Une problématique importante pour l’évolution de l’agriculture en Polynésie. L’agriculture est également un métier difficile, soumis à toutes sortes d’aléas : conjoncturel et climatique notamment. Trop de pluies, pas assez de pluie, éboulements… Ce qui a une incidence sur la qualité, la quantité et le prix bien évidemment. Anthony Tchekemian observe aussi que les aides agricoles sont attribuées tardivement ou bien refusées. Ce qui n’encourage pas à se lancer ou continuer dans ce métier. Et pourtant, il a rencontré des gens qui aiment leur métier malgré ces difficultés. « Ils aiment ce rapport à la nature, à la culture. Il y a énormément de choses liées qui animent ces hommes et ces femmes, car ce n’est pas uniquement un métier masculin, ces personnages âgées et ces jeunes. J’ai vu des gens passionnés et passionnants. »

À noter que ce livre a été sélectionné pour le Gourmand World Cookbook Awards.