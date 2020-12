L’aide à l’investissement des ménages ouverte à tous en 2021

L’assemblée de la Polynésie française a adopté à l’unanimité le projet de loi du Pays modifiant les aides à l’investissement des ménages pour la construction, l’acquisition ou les travaux d’aménagement, d’extension ou de rénovation de la résidence principale, sans condition de revenus et sans nécessité d’obtenir un prêt.

En réponse à la crise économique liée à la pandémie de covid-19, une aide exceptionnelle pour l’année 2021 est instaurée, tant pour le volet construction que pour le volet rénovation, sans condition de revenus et sans nécessité d’obtenir un prêt. Cette mesure est destinée à inciter les ménages disposant d’épargne à acquérir ou améliorer leur habitation principale, dans un objectif de relancer économiquement les secteurs les plus touchés, particulièrement les secteurs du bâtiment et le second œuvre du bâtiment.

Instaurée en 2014 en tant qu’aide à l’acquisition et à la construction pour les ménages polynésiens, cette aide avait déjà été élargie à la rénovation et l’extension des logements en 2017. Mais ces aides étaient conditionnées à un plafond de revenus, après avoir été brièvement ouvertes à tous. Il fallait également avoir souscrit un prêt. Suite à l’adoption par l’assemblée de ce projet de loi, ces deux textes sont remplacés par une loi unique, et ces aides seront à nouveau ouvertes à tous en 2021.

