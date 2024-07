L’Apetahi Express va desservir Maupiti trois fois par semaine

Le groupe Tuatea, qui exploite l’Apetahi Express, a annoncé que ses liaisons vers les îles Sous-le-Vent iront jusqu’à Maupiti, et ce dès ce 14 juillet. Un tournant pour la petite île des Raromatai, historiquement isolée par sa passe étroite et sa piste courte.

C’est une nouvelle très attendue à Maupiti. À partir de ce week-end, un navire reliera Tahiti, mais aussi les autres îles des Raromatai trois fois par semaine. C’est le groupe Tuatea, qui exploite l’Apeteahi Express, qui a fait cette annonce ce matin. La structure de Tuanua Degage précise que le tavana de Maupiti, Woulligson Raufauore demandait une extension de la ligne des Raromatai depuis sa relance en 2021. L’ajout de cette escale sur la rotation – en plus de Huahine, Raiatea, Taha’a et Bora Bora – fait suite à plusieurs « entrées fructueuses » de l’Apetahi Express dans la passe étroite et réputée difficile de Maupiti, notamment lors des Tere Farerei de 2023, alors avec l’Aremiti 5 , et celui de 2024, avec le nouveau catamaran à grande vitesse qui vient de fêter sa première année d’exploitation. Le navire est en ce moment même au Raromatai, puisqu’une liaison spéciale avait été mise en place par la compagnie à l’occasion de la traditionnelle pêche aux cailloux.

L’Apetahi Express a dû décaler son départ des Raromatai ce jeudi, à cause de la forte houle qui risquait de trop remuer les passagers lors de la traversée vers Tahiti. Mais à Maupiti c’est surtout l’entrée dans le lagon qui a, historiquement, dissuadé les gros navires. Le Terevau Piti, devenu Vaeara’i, avait par exemple annoncé à sa mise en service une desserte de Maupiti lors de ses rotations vers îles Sous-le-Vent, deux à trois fois par mois. Elle a finalement été abandonnée, en tout cas pour l’essentiel des voyages. La passe, en cas de houle mal orientée, n’est pas praticable, surtout pour les grosses embarcations. Mais le groupe Tuatea, d’études économiques en voyages tests, a estimé que seules « 3 à 5% des rotations » pourraient être annulées sur une année. Quant au quai, « pas idéal » pour le catamaran de 67 mètres, il peut être utilisé « sans problème » en l’état, mais devrait tout de même subir quelques aménagements d’ici quelques mois pour améliorer l’escale.

Cette triple desserte hebdomadaire a de quoi changer beaucoup de choses pour Maupiti, qui est aussi isolée du fait de sa piste d’aéroport très courte, toujours en attente d’extension. Là aussi, des évolutions sont à l’étude. Quoiqu’il en soit, la nouvelle route de l’Apetahi express sera lancée dès ce 14 juillet. Il faut environ 9 heures escales comprises pour rejoindre Papeete à Maupiti et seulement 1h15 pour le trajet depuis Bora bora.