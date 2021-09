L’armée mobilisée pour la vaccination

Deux centres de vaccination mobiles ont été ouverts cette semaine à Pirae et Arue pour une après-midi. Une opération réalisée grâce à l’effort conjoint des services de santé du Pays et de l’armée de terre, et qui va se poursuivre dans d’autres communes de Tahiti. Des militaires issus du RIMAP-P et du RSMA apportent un soutien logistique aux équipes administratives et médicales en charge de la vaccination. But de l’opération : rendre la vaccination plus accessible à la population en allant à sa rencontre.

Mercredi 1er septembre, environ 60% des plus de 12 ans et 50% de la population totale avaient reçu au moins une dose, contre 25 et 30% début juillet. Le « bond en avant » de la vaccination en Polynésie française fait suite aux efforts matériels et humains déployés par les services du Pays et de l’État. Après les centres de vaccination des communes et les vaccinodromes, les forces armées prêtent main forte à leur tour : deux centres de vaccination mobiles ont été ouverts mercredi à Pirae, immeuble Loridan et à Arue, au complexe sportif de Erima. Ce sont « près d’une vingtaine de personnes issues du Rimap-P et du RSMA qui apportent un soutien logistique aux équipes administratives et médicales en charge de la vaccination ».

Il s’agit de « faciliter l’accès à la vaccination à travers un déploiement au plus près des citoyens du fenua » indique le haut-commissariat dans son communiqué. Ces personnels militaires sont mis à disposition pour plusieurs semaines : l’opération sera reproduite dans les quartiers de plusieurs communes : Papenoo, Mahina, Hitiaa O Te Ra, Taravao, Paea, Papara.

